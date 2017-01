Eggingen Neuaufnahmen und gute Finanzen stimmen den Musikverein Eggingen positiv

Das Kleggau-Narrentreffen bringt dem Musikverein Eggingen erfreuliche Einnahmen. Bürgermeister Karlheinz Gantert dankt für Spenden des Orchesters.

*Bitte geben Sie den Gutscheincode DANKE2016 im dafür vorgesehenen Feld im Warenkorb an. Nachträglich kann der Gutschein leider nicht mehr verrechnet werden. Eine Barauszahlung ist nicht vorgesehen.

Eggingen (ywü) In der Hauptversammlung des Musikvereins Eggingen resümierte der neue Dirigent Bernd Keller nach seinem ersten halben Jahr mit einem positiven Eindruck von den 34 Musikern. Bei den Neuwahlen im Teilvorstand löste Mona Sackmann Sonja Baumann als Jugendleiterin ab. Da die Gemeindehalle Eggingen renoviert wird, stehen ein Kirchenkonzert und ein Doppelkonzert in Aussicht. Der Vorsitzende Christopher Waldvogel erhielt die Vereinsehrennadel nach 15 Jahren aktiven Musizierens.

Der Vorsitzende Andreas Würtenberger freute sich, Sandra Rudolph und Robert Bauknecht in den Verein aufnehmen zu können. Das Kleggau-Narrentreffen bescherte dem Verein ein sattes Polster, trotz der hohen Ausgaben für Dirigent und Jugendarbeit mit 31 Jungmusikern. Das Leistungsabzeichen in Silber erarbeiteten sich Jasmin Hotz und Sarah Rebmann, Bronze erlangten Eva Albicker, Lisa Eder und Raphael Hotz. Nachdem Dirigent Christian Meja für die Musiker überraschend nach eineinhalb Jahren den Taktstock abgab, gab es eine unsichere Zeit, bis mit Bernd Keller aus Tiengen im Juni ein neuer Dirigent gefunden war.

Ausführlich berichtete Keller über die erreichten und geplanten Leistungen und teilte diese in die vier Gruppen Rhythmik, Artikulation, Dynamik und Intonation ein, wobei bei letzterem für das geplante Kirchenkonzert intensiv daran gearbeitet werden soll. "Das Programm hat dieses Mal allen gefallen. Das wird nicht immer gelingen, da muss man sich halt durchbeißen. Da habe ich bei euch keine Bedenken." Um den mangelhaften Probenbesuch von 77,3 Prozent aufzubessern, versprach Bernd Keller ein Sommerfest, falls 85 Prozent erreicht würden. Für seinen Versprecher beim Jahreskonzert übernahm er die erste Getränkerunde an der Hauptversammlung.

Bürgermeister Karlheinz Gantert dankte für die Spende von 1500 Euro vom Kirchenkonzert, die je zur Hälfte an das Heim Hella Doll in Murg und nach Äthiopien ging: "Da meine Frau sehr engagiert für Äthiopien ist, betrifft mich das direkt, es ist sehr gut angelegt, vielen Dank." Er überbrachte auch Dankesworte von Pfarrer Hans Jürgen Allgaier und dankte Sonja Baumann für die Unterstützung beim Sommerferienprogramm. Als Wahlleiter freute er sich über die gute Vorbereitung. Mona Sackmann löst Sonja Baumann in der Jugendleitung ab, die nun den Beirat zusammen mit Michaela Schmidle, Martin Schönle und Stefan Wiesmann ergänzt. Bestätigt wurden Fabian Amman (Kasse), Bianca Waldvogel (Protokoll), Thomas Eichin (Notenwart) und Marius Fritz (Materialwart). Grußworte überbrachte Martin Schönle von der Feuerwehr: "Ihr habt es drauf!"