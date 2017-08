08.12.2016 17:00 - Eggingen Musiker und Sänger übergeben einen Scheck an das Kinderheim Doll und an ein Projekt in Tansania

Vertreter von Kirchenchor, Musikverein und Singkreis Eggingen übergeben Senden aus einer Kollekte an das Kinderheim Hella Doll in Murg und an Josef Vogt für ein Projekt in Afrika.