Eggingen Kinder erhalten Einführung in die Fasnacht

Die Egginger Narren haben den Kindergartenkindern und Grundschülern einen Einblick in die Fasnacht und ihre Traditionen gegeben.

Die Kindergarten- und Schulkinder auf die närrische Saison vorzubereiten und ihnen die Angst vor Masken etwas zu nehmen: Diese Tradition wird in Eggingen von Aktiven des Narrenvereins seit ein paar Jahren ausgeführt. Auch in diesem Jahr waren Angela Rohr, Silvia Ebi und Conny Vogelbacher wieder in Sachen Egginger Fasnacht in der Grundschule und im Kindergarten – natürlich mit Narrenhäs und Fuchsmaske. Mit dabei war auch die etwas schaurige Gestalt des Chruttbettjägers, dessen Part Silvia Ebi übernommen hatte.

Von den Kindern wurden die Narren fröhlich empfangen, schließlich haben die Egginger Kinder noch einige Erinnerungen an das Kleggau-Narrentreffen 2016. Für die vier syrischen Grundschüler, die beiden Mädchen Maias und Rawa und die Buben Mahmaud und Mouhamad, war die Narretei etwas „Neues“. Doch zwischen den anderen Schulkameraden zeigten sie keine Scheu, sich die Gestalten auch etwas genauer anzusehen und einen Einblick in die für sie noch unbekannte Tradition zu bekommen. Auch Rektorin Birgit Malcha freute sich über diesen Besuch.

Zwar ist die diesjährige Egginger Fasnacht etwas abgespeckt, doch traditionell werden die Egginger Narren am Schmutzigen Donnerstag wie gewohnt die Schule, den Kindergarten und das Rathaus stürmen und schließen. So sind alle Kinder auf die Narren vorbereitet.