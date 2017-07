Eggingen Kinder basteln Vogelscheuchen

Herbstfest der Landfrauen in Eggingen lockt viele Besucher. Prämierung der schönsten Figuren aus alten Kleidungsstücken.

Eggingen (luk) Goldener Oktober voller Genüsse: Die Landfrauen in Eggingen richteten ihr Herbstfest aus. Dazu hatten sie viele Gäste eingeladen und die waren auch in unerwartet großer Zahl gekommen.

Das kulinarische Angebot, das von den Landfrauen geboten wurde, war dabei wohl auch ein Anreiz, denn gar nicht so heimisch in unserer Gegend sind Linsen mit Spätzle und Wienerle oder auch die deftigen Rouladen mit Rotkraut und Spätzle. So manche Hausfrau hat daher das sonntägliche Mittagessen in die Egginger Gemeindehalle verlegt und ganze Familien mit Omas und Opas nutzten dieses kulinarische Angebot.

Die von den Landfrauen herbstlich geschmückte Gemeindehalle bot das heimelige Ambiente. Die musikalische Würze zu diesen leckeren Gerichten lieferten die jungen Musiker des Jugendorchesters „Notenfuxer“, bei dem die Jungmusiker aus den Vereinen aus Eggingen, Mauchen, Eberfingen und der Stadtmusik Stühlingen besteht.

Sie alle zeigten ihr musikalisches Können auf ihren Instrumenten und fast wie ein Orchester, das von Erwachsenen besetzt ist, gaben sie ein einstündiges Konzert mit fast allen Stilrichtungen. Damit die Gäste auch etwas über die einzelnen Stücke erfahren konnten, hatten Mona Sackmann und Nathalie Dullnig einige kleine Texte als Ansage vorbereitet. Ein Höhepunkt des Herbstfestes der Landfrauen war dazu noch die Prämierung der schönsten Vogelscheuche. Neun Kinder hatten Vogelscheuchen gebastelt und diese am Vortag in der Gemeindehalle abgegeben, wo sie von fleißigen Händen der Landfrauen im Foyer liebevoll drapiert wurden.

Am Sonntag nach dem Mittagessen wählte die Vorsitzende der Landfrauen Barbara Bauknecht die Jury-Mitglieder Monika Gantert, Veronika Güntert und Bernhard Schönle aus, die dann die Sieger des Vogelscheuchen Wettbewerbs feststellten. Sieger waren schlussendlich alle, doch auf die ersten drei Plätze schafften es Eva Hinnenberger, Leyla und Joel Güntert und Saskia Aschwanden. Sie erhielten Sachpreise und freuten sich.

Bildergalerie im Internet: