Eggingen In welchem Kostüm präsentieren sich die Mühlbach-Bazis 2017?

In welchem Kostüm präsentieren sich die Mühlbach-Bazis 2017?

Die Mühlbach-Bazis stellen am 14. Januar ihr neues Kostüm vor. Bisher ist das Motto ein gut gehütetes Geheimnis. Weil derzeit die Gemeindehalle saniert wird, werden die Kostüme im Vereinsheim bei einer "Obdachlosen-Party" vorgestellt.

Eggingen (luk) Mit einem neuen Kostüm und mit neuen Masken werden die Egginger Guggis, die Mühbach-Bazis, in die neue Saison starten. Noch sind die Guggis eifrig am Werkeln, denn jeder Guggenmusiker kreiert und bastelt sein Kostüm und die Maske selber nach einem gemeinsam ausgetüftelten Thema. In der Regel wechseln die Mühlbach-Bazis alle drei bis vier Jahre ihr Outfit, mit dem sie dann die Zuschauer und natürlich auch die Narren überraschen.

Das Thema des neuen Kostüms bleibt bis zur Kostümvorstellung ein strenges Geheimnis, das auch die Mitglieder und ihre Angehörigen auf gar keinen Fall ausplaudern. Dass die Guggis bei ihren Kostümen fast keine kreativen Grenzen kennen, das zeigt die Historie der langen Reihe von Themen. Angefangen bei den einfachen Ponchos und Hüten aus Mexiko über Moor- und Meeres-Ungeheuer Gügüs, Ritter, Samurai, Ägypter und Piraten und auch das letzte Kostüm, die Gestalten aus der Fabelwelt. Was jetzt folgt, bleibt spannend.

In diesem Jahr wird jedoch die Kostümvorstellung etwas anders. Nachdem die Gemeindehalle bereits wegen der umfangreichen Sanierungsmaßnahmen für die Schule und auch die Vereine geschlossen ist, haben sich die Guggis etwas einfallen lassen. Da die Guggenmusik im stolzen Besitz eines Vereinsheims ist, das vor Jahren in unzähligen Arbeitsstunden der aktiven Mitglieder selbst erbaut worden war, wird sich diese Kostümvorstellung natürlich im Vereinsheim abspielen. Die findigen Guggis haben für ihre Kostümvorstellung daher eine „Obdachlosen-Party“ kreiert und ein Barzelt aufgestellt, im Vereinsheim gibt es Essen und eine Kaffeebar. Vorgestellt wird das Kostüm am Samstag, 14. Januar. Start ist um 18 Uhr. Für die Unterhaltung werden die Bügärumpler Bettmaringen 1988 sorgen, im Laufe des Abends wird dann das neue Kostüm der Mühlbach-Bazis vorgestellt.