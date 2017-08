Eggingen Ilse Rossmann feiert ihren 80. Geburtstag

Isle Rossmann aus Eggingen feiert ihren 80. Geburtstag. Die Jubilarin ist in der Gemeinde fest verwurzelt und nimmt noch immer am Gemeindeleben teil.

Eggingen (luk) Ilse Rossmann aus Eggingen feiert am 16. Dezember ihren 80. Geburtstag. Ilse Rossmann, geborene Dreher, ist in Detzeln auf dem Tierberg, dem Hof ihrer Großeltern, geboren. Wie sie unserer Zeitung erzählte, war sie eine Hausgeburt, was zu der damaligen Zeit in der Gegend noch üblich war. Ihre Eltern Karl und Alma Dreher, ihre Mutter feiert im nächsten Jahr ihren 100. Geburtstag, wohnten zuerst noch auf dem Tierberg, doch dann übernahmen sie als Pächter das Gasthaus Hirschen mit der dazu gehörenden Landwirtschaft in Bechtersbohl. Dort ist Ilse Rossmann zusammen mit ihrer Schwester und ihrem Bruder aufgewachsen.

Zur Schule musste sie den langen Weg nach Küsnacht laufen. Aber es war eine schöne Zeit, erzählt sie. Nach 14 Jahren übernahmen die Eltern eine Landwirtschaft in Wehr, bei der Ilse Rossmann natürlich auch helfen musste. 1954 kam die Familie dann nach Obereggingen, wo die Eltern das Gasthaus Wilder Mann gepachtet hatten. Auch im Gasthaus half Ilse Rossmann mit und lernte ihren späteren Mann Alfred Rossmann kennen. Im Jahr 1956 heirateten die beiden und bekamen drei Söhne. Ihr Ehemann Alfred Rossmann starb nach schwerer Krankheit im Jahr 1984. 18 Jahre arbeitete sie in der Zwirnerei Untereggingen und fünf Jahre war sie Waldarbeiterin bei der Gemeinde. Auch beim Kiosk im Schwimmbad hatte sie mitgearbeitet.

Täglich liest Ilse Rosmann die Tageszeitung und ist so über das Weltgeschehen informiert. Auch nimmt sie gerne an den Treffen des Altenwerks und der Frauenselbsthilfegruppe nach Krebs Oberes Wutachtal teil. Sie backt auch schon mal einen Kuchen für die Treffen. Zum Geburtstag wird auch ihr einziger Enkel Patrick, der Narrenvater in Eggingen ist, gratulieren.