Eggingen Herta Brenninger bekommt zum 70. Geburtstag einen Orden

Pfarrer Hans-Jürgen Allgaier gratuliert Herta Brenninger mit einem ganz besonderen Geschenk zum Geburtstag. Er übrreicht der Vorsitzenden des Altenwerks St.Gallus einen Orden.

Ihren 70. Geburtstag feierte in der Egginger Rathausstraße 5, Herta Brenninger, die Vorsitzende des Altenwerks St. Gallus. Die Jubilarin wurde in Eggingen als jüngste von drei Töchtern der Eheleute Rosa und Josef Müller geboren.

Wie es früher üblich war, machten die Mädchen nach der Volksschule keine Lehre, sondern gingen in die Fabrik. So auch Herta Brenninger. Sie arbeitete in der Zwirnerei Untereggingen. Dann wechselte sie und übernahm bei der Bundesbahn in Eggingen von 1969 bis 1973 den Schrankendienst. 1965 heiratete sie Franz Brenninger. Im Jahr 1973 zog das Ehepaar mit seinen zwei Söhnen nach Waldshut, von wo aus Herta Brenninger den Schrankendienst in Grießen, Erzingen und Grunholz übernahm. Danach arbeitete sie bis zu ihrer Pensionierung 17 Jahre bei der Sparkasse Waldshut in der Küche. 1999 kam die Familie wieder nach Eggingen zurück, wo sie ein Eigenheim erwarb. Einer der Söhne baute den ehemaligen landwirtschaftlichen Teil aus, sodass nun beide Familien unter einem Dach wohnen können. Herta Brenninger wurde im Januar zur Vorsitzenden des Altenwerks St. Gallus Eggingen gewählt. Sie ist eifrige Seniorenturnerin und singt im Singkreis. Außerdem häkelt und strickt sie sehr gerne und ist immer wieder kreativ bei der Herstellung von Tischdekorationen. Außerdem kocht und backt sie gerne für ihre Familie.

Ein ganz besonderes Geschenk hat sie zum Geburtstag von Pfarrer Hans-Jürgen Allgaier bekommen: er überreichte ihr einen Geburtstagsorden. Der Jubilarin gratulieren auch eine Enkeltochter und ein Enkelsohn.