Eggingen Großes Interesse an Pokernacht des SV Eggingen

50 Spieler haben ihr Geschick bei der Jass- und Pokernacht des SV Eggingen gezeigt. Zahlreiche Preise warteten auf die Teilnehmer.

Eggingen (jso) Pokerface, Können und Glück waren im Vereinsheim des SV Eggingen gefragt. Der Verein hatte zu seiner Jass- und Pokernight eingeladen. Pünktlich zu Beginn um 19 Uhr hatten sich gut 50 Spieler eingefunden und an die zwei Pokertische und acht Jasstische verteilt. Manuel Streuff aus dem Vorstandsteam freute sich, dass so viele gekommen waren: "Toll, dass unsere Veranstaltung so guten Anklang gefunden hat und uns auch so viele Sponsoren unterstützen."

Der Tisch mit den Preisen war gut bestückt und sorgte für reichlich Motivation bei den Kartenspielern. Neben einem Bürostuhl, einer Motorsense sowie Wertgutscheinen gab es auch Geschenkkörbe, Sekt sowie Liköre und Schnaps aus Eggingen zu gewinnen. Dank der zahlreichen Preise konnte auch fast jedem Poker- und Jassspieler ein Preis überreicht werden. Lediglich für den Letzten gab es traditionsgemäß nur die rote Laterne.

Die Bewirtung übernahmen Spieler aus der ersten Mannschaft. Zu kühlen Getränken gab es auch Fleischkäsewecken auf die Hand. Der Verein freut sich über den gelungenen Abend und hofft, dass auch beim nächsten Mal viele Interessierte dabei sind.