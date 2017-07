Eggingen Großer Andrang bei Skibasar in der Gemeindehalle Eggingen

Alles für den Wintersport: Sicherheitsaspekte bei der Auswahl berücksichtigt. Trend geht vom Snowboard wieder zum klassischen Skifahren

Eggingen – Kurz vor 13 Uhr am Sonntagmittag haben die 23 Organisatoren der drei Skiclubs aus Eggingen, Stühlingen und Horheim die Gemeindehalle Eggingen in einen großen Verkaufsraum für den anstehenden Ski- und Brettlemarkt verwandelt. Neben wärmender Kleidung gab es vor allem Skier in allen Größen, dazu Snowboards mit Skischuhen, Skihelmen und Skistöcken. Bereits am Morgen wurden die abgelegten, gut erhaltenen Sportgeräte von den Hobby-Skifahrern gebracht. Angenommen wurden allerdings nur die Skier der neusten Generation.

Im Gespräch verraten die Vereinsvertreter Walter Robold (Horheim), Daniel Müller (Eggingen) und Andreas Huber (Stühlingen) die Trends und ihre gemeinsamen Ziele. „Der Trend geht ganz klar in Richtung Ski fahren, das Snowboard geht zurück“, weiß Walter Robold. „Wir nehmen nur die Carver an.“ Im Vergleich zu den klassischen Alpinski haben die Carving-Ski eine stärkere Taillierung und sind kürzer. Dadurch können Kurven leichter gefahren werden. „Der Nachteil ist die höhere Kurvengeschwindigkeit“, weiß Walter Robold. „Man unterschätzt die, ruckzuck hat man 60 bis 70 Sachen drauf, auch Kinder kommen schnell auf 40 bis 50 Sachen.“ Die Sicherheit gehe vor, sind sich die drei Sportler einig. Bevor die Skifahrer, insbesondere die Kinder, an den Lift dürfen, durchlaufen sie in der Ausbildung der drei Vereine das Grundlagentraining. Links, rechts, Stopp und Kurven fahren gehören dazu.

Für den Sicherheitsaspekt sind seit Jahren Fachleute vom Fachgeschäft Schertle Schmidt Sport Tiengen beim Brettlemarkt dabei. Sie stellen die Bindungen fachgerecht ein. Den Ski- und Brettlemarkt in Eggingen gibt es bereits seit 1979, seit 2007 wird er gemeinsam mit den drei Skiclubs aus Eggingen, Stühlingen und Horheim durchgeführt. Da der Andrang immer sehr groß ist, legen die Organisatoren großen Wert auf Orientierung und Ordnung. „So ein großes Angebot wie in diesem Jahr hatten wir noch nie“, freut sich Andreas Huber. Die gemeinsame Organisation erstreckt sich bisher neben dem Brettlemarkt auch auf gemeinsame Busfahrten. Im Februar wird ein gemeinsamer Skikurs angeboten, Informationen gib es in den drei Amtsblättern und in dieser Zeitung. Ausfahrten werden noch getrennt unternommen, Horheim fährt regelmäßig nach Herrischried, Eggingen nach Laterns und Stühlingen nach Fischbach/Altglashütten.

„Der Skiclub Wutachtal ist in Planung“, verrät Walter Robold. Allerdings sei dies mit großem Aufwand verbunden, für den Moment ist es am einfachsten, intern zusammenzuarbeiten. Mit einem Blick auf die Uhr gibt Walter Robold noch die letzten Anweisungen, bevor er von fünf zurück zählt. Um Punkt 13 Uhr öffnet er beide Eingangstüren. Die Besucher gehen zielstrebig durch die Halle. Bis 13 Uhr konnten sie sich mit heißen Wienerle und leckeren Torten die Zeit vertreiben. Die große Nachfrage am Egginger Brettlemarkt ist in sämtlichen Nebenstraßen im großen Radius um die Halle sichtbar, denn der Parkplatz bei der Halle reicht für den regen Zustrom aus den Gemeinden Eggingen, Wutöschingen und Stühlingen bei weitem nicht aus.

