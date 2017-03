Eggingen Gemeinderat vergibt Arbeiten an Gemeindehalle in Eggingen

Gemeinderat vergibt Arbeiten an Gemeindehalle in Eggingen

Die Sanierungsmaßnahmen umfassen unter anderem Dachabdichtung, Außen- und Innenputz, sowie Gerüstbau. Die Kosten betragen knapp 200 000 Euro.

Eggingen – Aufträge für die Sanierungsarbeiten an der Gemeindehalle Eggingen im II. und III. Bauabschnitt hat der Gemeinderat vergeben. Im Fokus standen die Gerüstbauten, Dachabdichtung, Innen- und Außenputz, Metallbau und Abbrucharbeiten sowie Holz-Alu-Fenster. Das Auftragsvolumen summierte sich auf knapp 200 000 Euro.

Für diese Gewerke lagen zur Submission Angebote vor, und Bürgermeister Karlheinz Gantert hatte jeweils den günstigsten Anbieter in der Tischvorlage präsentiert. Wie Gantert betonte, dürfen gemäß § 14 Abs. 8 VOB/A die Ergebnisse der anderen Anbieter nicht mehr bekannt gegeben werden, was auf einigen Unmut der Gemeinderäte stieß. Gemeinderat Martin Blum äußerte, dass er sich in seiner Beschlussfindung dadurch gehemmt fühle, da er dadurch nicht nachvollziehen könne, wie weit die einzelnen Angebote auseinander liegen.

Zu der Sitzung war Bauleiter und Mitarbeiter des Architekturbüros Jäger, Andreas Presch, anwesend und erklärte die einzelnen Angebote. So waren für die Gerüstarbeiten insgesamt drei Angebote eingegangen und den Zuschlag erhielt die Firma Manfred Würth aus Wutöschingen zu einem Angebotspreis von 4500 Euro. Bei den Dachabdichtungsarbeiten waren ebenfalls drei Angebote vorgelegen, den Zuschlag erhielt die Firma Metzler aus Hinterzarten zu einem Angebotspreis von 49 268 Euro. Die Innenputzarbeiten gingen an die Firma Brunk aus Eggingen zu einem Angebotspreis von 21 968 Euro und die Außenputzarbeiten an die Firma Heinrich Schmidt aus Laufenburg bei einem Angebotspreis von 30 056 Euro. Für die Holz-Alu-Fenster erhielt die Firma Bernauer aus Ühlingen-Brenden den Zuschlag mit einer Angebotssumme von 15 856 Euro.

Bei den Metallbauarbeiten, bei denen es sich um zwei Metalltüren im hinteren Bereich der Gemeindehalle handelt, lag das günstigste Angebot einhundert Prozent über der Kostenberechnung, und zwar bei einem Betrag von 17 556 Euro wobei Gemeinderat Holger Albicker äußerte \"da sollte man sich überlegen, ob man nicht die alten Türen wieder einbaut\". Auch Gemeinderat Martin Blum erschien dieser Betrag sehr hoch und er schlug vor, diese Ausschreibung zurückzustellen und neue Alternativen zu suchen. Bürgermeister Gantert wies darauf hin, dass dies nicht so ohne weiteres möglich wäre, und auch die Diskussion zeigte auf, dass gerade auf dem Gebiet der Stahlwirtschaft erhebliche Verteuerungen zu erwarten wären. Die Abstimmung erfolgte bei zwei Gegenstimmen und einer Enthaltung.

Für Diskussion sorgten auch die Abbrucharbeiten im Halleninnern für die ein Gebot von der Firma Lampert aus Wutöschingen-Schwerzen in Höhe von 46 841 Euro vorlag. In diesem Angebotspreis sind Abbrucharbeiten am Hallenboden, einer Trennwand in der Lehrerdusche sowie verschiedene Fliesen in den Toiletten enthalten. Etwas Erstaunen rief bei den Gemeinderäten die Mitteilung von Bürgermeister Gantert hervor, dass auf der Bühne an der Außenwand eine Mauer hochgezogen ist, die eine Tiefe von achtzig Zentimeter hat und von der nicht bekannt sei, wofür diese Wand ist. Auch diese soll abgerissen werden.

Was jedoch den Gemeinderäten nicht zusagte, war das Herausspitzen des Estrichbodens in der Gemeindehalle, da diese für die vorgesehene Fußbodenheizung keine Isolation aufweist. Nach längerer Diskussion einigten sich die Gemeinderäte über diese Arbeiten nochmals mit dem Anbieter Rücksprache zu halten.