Eggingen Fronleichnam: Zahlreiche Gläubige in Eggingen feiern den Leib Christi

Die Prozession zu Fronleichnam in Eggingen führt zu vier Altären, die mit Blumenteppichen geschmückt sind. Auch die Firmlinge arbeiten daran mit.

Auch Fronleichnam, einer der wichtigsten katholischen Feiertage, hat sich in Eggingen gewandelt. War es früher einzelnen Familien vorbehalten, für die Fronleichnamsprozession einen Altar direkt vor dem Haus oder meist an der Front des Scheunentors zu errichten, sind es heute meist Vereine oder Gruppen, wie Firmlinge, Landfrauen oder Pfarrjugend, die dafür sorgen, dass Blumenteppiche nach kreativen biblischen Motiven zusammengestellt werden. In Eggingen gab in diesem Jahr vier Altäre.

Eine feste Größe dabei ist immer der Altar bei der derzeitigen Mesnerfamilie Wiesmann. Wie lange die Familie Wiesmann sich bei dieser Station schon einbringt, ist nach Jahreszahlen nicht mehr bekannt. Fakt ist, dass Mesner Bernhard Wiesmann bereits 2013 sein Mesnerjubiläum nach 50-jährigem Dienst feiern konnte. Bereits zuvor war es in der Familie Tradition, dass für Fronleichnam ein Altar mit Blumenteppich hergerichtet wurde. Tradition dabei war und ist es auch, dass die gesamte Familie wie auch Freunde, Nachbarn und Verwandte dabei mithelfen. Dazu werden Blumen auf den Egginger Wiesen gesucht, gezupft und nach dem jeweiligen jährlichen Entwurf zu einem Blumenteppich zusammengestellt.



Dass es in Eggingen vier Stationen gibt, dafür haben in früheren Jahren auch andere Familien gesorgt, eine genau so lange Tradition ist dies bei der Familie Beil. Auch dort wird traditionell ein Altar eingerichtet, die nächste Station war bei der Familie Giesinger. Beim alten Pfarrhaus war die vierte und letzte Station. Der Altar bei der Familie Beil wurde in diesem Jahr von Agnes Lott mit ihrem Team und den Firmlingen gestaltet. Für die anderen beiden Altäre sorgten die Pfarrjugend und Helga Kramer mit ihrem Team.