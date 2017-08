Eggingen Freiwillige Feuerwehr lädt zu Bauernolympiade

Die Freiwillige Feuerwehr Eggingen lädt am 1. September zur dreitägigen Bauernolympiade "rund ums Holz" mit viel Musik und Unterhaltung ein.

Ein abwechslungsreiches Programm haben sich die Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr Eggingen in diesem Jahr vorgenommen. Sie veranstalten wieder eine Bauernolympiade unter dem Motto "Rund ums Holz". Diese wird jedoch nicht, wie vor zwei Jahren, nur am Samstag und Sonntag ausgeführt, sondern in diesem Jahr beginnt der Spaß bereits am Freitag 1. September um 17 Uhr.

Der Startschuss fällt mit dem Fassanstich und dabei gibt es Unterhaltung durch den Musikexpress mit Stefan Böhler. Damit keiner hungern und dürsten muss gibt es reichhaltige Vesperbretter und Bier im Maßkrug. Wer davon noch nicht genug hat, der kann sich in der Feuerwehrbar noch mit hochprozentigem versorgen. Am Samstag beginnt dann um 13 Uhr die Brandschutzerziehung im Rahmen des Kinderferienprogramms. Damit die Kinder dann auch zeigen können, was sie gelernt haben, werden sie dann eine kleine Schauübung, natürlich mit Hilfe der Erwachsenen präsentieren.

Ab 19 Uhr startet dann der Holzfällerabend mit Unterhaltungseinlagen und musikalischer Unterhaltung durch die Höfmusik Horheim. Am Sonntag, 3. September, spielt dann ab 11 Uhr der Musikverein Eggingen zum Frühschoppenkonzert auf und um 14 Uhr beginnt dann die Bauernolympiade.

Welche Disziplinen sich die Organisatoren dafür wieder ausgedacht haben, ist noch ein Geheimnis, fest steht jedoch, dass jede Menge Spaß dabei sein wird. Dass dabei auch das Motto rund ums Holz nicht zu kurz kommen wird, das wird durch den Maschinen und Betriebshilfsring "Mura" aus Waldshut sowie dir Firma Müller aus Bonndorf demonstriert. Mit Holzhäckslern wird gezeigt, wie das Holz verarbeitet wird und die Firma Müller wird mit Stihl-Motorsägen zeigen, was passiert, wenn man bei der Arbeit mit der Motorsäge keine Schnittschutzhose trägt. Auch für Kleinen Gäste ist bestens gesorgt, für sie gibt es eine Hüpfburg in der sie sich austoben können.