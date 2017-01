Eggingen Feuerwehr Eggingen erhält viel Lob für ihre Arbeit

Die Feuerwehr Eggingen hat bei ihrer Hauptversammlung viel Lob für den Einsatz und ihre Arbeit erhalten. In der Versammlung wurden vier Neumitglieder aufgenommen und Christian Herzog für seine 25-jährige Mitgliedschaft geehrt.

Die Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr Eggingen haben ein ruhiges Vereinsjahr hinter sich. Sie wurden zu drei Einsätzen gerufen: Die Beseitigung von Ölspuren auf der Bergstraße, der Bahnhofstraße und der B 314. Einziger Knackpunkt: Das Material zum Ölbinden mussten sich die Kameraden bei der Nachbarwehr in Wutöschingen ausleihen. Doch die Kameraden waren laut Kommandant Martin Büche auch ohne größere Einsätze nicht untätig.

Der Höhepunkt war die Teilnahme und das Bestehen des Goldenen Leistungsabzeichens von zwei Abteilungen. Dafür hatten die Kameraden wochenlang geübt und viele Egginger wunderten sich über das Übungsgerüst, das zu diesem Zweck in der Bürgerstraße aufgestellt war. Die Kameraden erhielten für ihren Erfolg auch von Bürgermeister Karlheinz Gantert viel Lob: "Ich spreche euch meinen großen Respekt, meine Anerkennung und Hochachtung vor dieser Leistung aus.".

Die Aufstellung des Brandschutzbedarfsplanes war für die Kameraden im vergangenen Jahr ebenso ein Thema. Auch hier erhielten die Kameraden Lob vom Bürgermeister und vom Gutachter, der für Eggingen den Bedarfsplan ausgearbeitet hatte – für die schnelle Einsatzzeit, die absolvierten Lehrgänge und auch die Mannschaftsstärke. Diese liegt momentan bei 48 Kameraden.

Erfreut hieß Kommandant Martin Büche bei der Hauptversammlung vier neue Kameraden in den Reihen der Freiwilligen Feuerwehr Eggingen willkommen. Auch bei der Probenstatistik gab es Erfreuliches zu vermelden, in der Gruppe eins erhielten 14 Kameraden und in der Gruppe zwei fünf Kameraden für hundertprozentigen Probenbesuch ein Weizenbierglas.

Befördert wurden Michael Koblbauer zum Hauptfeuerwehrmann, Jan Sackmann zum Löschmeister und Kim Fischer zum Zugführer. Christian Herzog wurde für seine 25-jährige Zugehörigkeit zur Feuerwehr geehrt. Bürgermeister Karlheinz Gantert hielt die Laudatio und überreichte die Silberne Ehrennadel und eine Urkunde. Hauptfeuerwehrmann Christian Herzog ist 1992 in die Egginger Wehr eingetreten und wie Gantert betonte, "als eifriger Feuerwehrmann bekannt" ist, auf den man sich verlassen kann.

Noch sehr gut in Erinnerung waren den Kameraden die gemeinsamen Proben mit den Wehren aus Wutöschingen, Stühlingen und Mauchen. Kommandant Martin Büche bedankte sich bei den anwesenden Kommandanten Andreas Denoke aus Wutöschingen, Gesamtwehrkommandant Rainer Geng aus Stühlingen und Abteilungskommandant Michael Zolg aus Mauchen. Dankesworte erhielten die Kameraden auch von Narrenvater Patrick Rossmann, denn beim Kleggau-Narrentreffen hatten die Kameraden neben einer eigenen Bar auch die Verkehrsregelung übernommen.

2017 wollen die Kameraden wieder am Goldene Leistungsabzeichen teilnehmen und vom 1. bis 3. September soll ein Feuerwehrfest veranstalten.