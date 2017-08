Eggingen Ferienprogramm bringt Stühlinger Kinder ins Kloster Marienburg in Ofteringen

Ferienprogramm bringt Stühlinger Kinder ins Kloster Marienburg in Ofteringen

21 Kinder erlebten in Marienburg Ofteringen interessante Einblicke in den Klosteralltag und lernten, wie weiße Hostien für die Kommunion gemacht werden.

Auch während der großen Ferien ist im Wutachtal so einiges los. In diesem Jahr haben sich wieder viele Privatpersonen und auch Vereine dazu bereit erklärt, für die Daheimgebliebenen oder schon wieder zurück gekommenen Kinder einiges an Ferienaktivitäten zu organisieren. Dabei kommt keinerlei Langeweile auf.

Gestartet wurde schon mit einem erfolgreichen Nachmittag im Schloss Hohenlupfen, dem Wahrzeichen der Stadt Stühlingen, aber auch ein Blick hinter die Klostermauern des Klosters in Wutöschingen-Ofteringen hatte das Interesse von 19 Kindern geweckt. Organisatoren waren hier die Mütter der Kinderkirche. Dabei gab es jedoch noch jede Menge Heimatkunde, denn gerade diese Aktivität barg für die Kinder einiges Neues.

Gestartet wurde bei der Unteregginger Kapelle, die dem heiligen Johannes dem Täufer geweiht ist. Dann führte der Weg am Waldrand entlang Richtung Ofteringen. Hier gab es für die 19 jungen Teilnehmer einiges zu sehen und die Mütter hatten viele Fragen zu beantworten.

Im Kloster angekommen wurden sie von Schwester Klara begrüßt und dann gab es zuerst einmal eine kleine Stärkung. Kuchen und Saft halfen dann mit, den Ausführungen von Schwester Klara zu folgen, bei der Erklärung wie denn die weißen Hostien gemacht werden, welche die Kinder bei der Kommunion erhalten. Aber es gab noch mehr zu sehen, beim Kloster in Ofteringen gibt es auch eine Klosterkapelle in der die ewige Anbetung stattfindet. Die Kinder konnten auch einen Blick in die Kapelle werfen.

Das Egginger Ferienprogramm bietet jedoch noch viel mehr, neben Tennis spielen, das beliebte "Funtastik" beim Sportverein oder die Brandschutzerziehung bei der Feuerwehr steht in diesem Jahr auch ein Besuch in Bonndorf bei der Firma Adler im Programm. Auch das beliebte Clown-Theater „Kakerlaki“ wird am 21. August wieder dabei sein. Dieses Jahr jedoch auf dem Gelände des Badesees.