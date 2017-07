Eggingen Entscheidung zum Lärmaktionsplan in Eggingen stößt unter Anwohnern sauer auf

Viele Egginger Anwohner ärgern sich seit langem über den Lärm auf der B 314. Eine entsprechende Unterschriftenaktion zeigte große Resonanz. Der Gemeinderat will aber keine weiteren Maßnahmen im Rahmen eines Lärmaktionsplans durchführen.

Die Entscheidung des Gemeinderates, keine weiteren Maßnahmen im Rahmen eines Lärmschutz-Aktionsplans zu fordern, hat bei den Anwohnern entlang der B 314 für Furore gesorgt. Rita Güntert hatte bereits vergangene Woche ein Schreiben mit den von ihr gesammelten Unterschriften der Anwohner an Bürgermeister Karlheinz Gantert übergeben.

Rita Güntert nutzte im Gemeinderat die Gelegenheit, um ihre Beschwere vorzutragen. Güntert wohnt in der Bahnhofstraße, die parallel zur B 314 verläuft. Sie betonte: „Die Resonanz bei der Unterschriftenaktion war enorm; alle Personen die ich angetroffen habe, waren sofort bereit, meine Aktion zu unterstützen.“ Güntert hat auch Fragen der Bürger gesammelt und diese zusammen mit den Unterschriften an Bürgermeister Gantert übergeben.

Die Gemeinderäte waren von diesem Auftritt zunächst überrascht, stiegen aber schnell in die Diskussion ein. Holger Albicker verwies nochmals auf seine Erklärung bei der Sitzung im Juni, wonach er es völlig komisch findet, dass die Gemeinde Eggingen für den Bund einen Lärmaktionsplan aufstellen müsse. Albicker betonte: „Ich habe ja auch gesagt, ich hätte gerne, dass Maßnahmen hinein kommen. Generell ist das nicht so, dass wir das auf die leichte Schulter genommen haben; nur kann ich mir nicht vorstellen, dass die Gemeinde bei einer Straße, die uns nicht gehört und gegen Lärm, auf den wir keinen Einfluss haben, etwas machen muss.“. Dennoch hält er es für notwendig, dass Druck gemacht wird, „sonst geht nichts“.

Burkhard Thiel, der direkter Anwohner der südlichen Einfahrt der B 314 in die Bahnhofstraße ist, war bei dieser Sitzung anwesend und erklärte: „Seit die Lkw-Maut da ist, ist die Belastung aus meiner Sicht verdoppelt worden. Die Zahlen aus dem Jahr 2012 nützen uns gar nichts, ich stehe jeden Morgen früh auf, um vier Uhr kommen die ersten Lastwagen, da ist an ruhigen Schlaf nicht zu denken. Ich habe mir Dreifachverglasung mit Schallschutz in die Fenster machen lassen, aber man hört den Krach auch bei geschlossenem Fenster!“ Petra Althaus, die in der Hallauerstraße wohnt und im Dreischichtbetrieb arbeitet, führte an, dass Tempo 80 unter der Brücke selten eingehalten werde. Sie forderte: „Hier sollte verstärkt geblitzt werden!“ Gemeinderat Holger Kostenbader verwies jedoch darauf, dass die Polizei zwar regelmäßig Radarkontrollen durchführt, „aber nach zwei Minuten wird das bereits in den sozialen Medien verkündet, und alle fahren entsprechend“.

Bürgermeister Gantert meinte, dass die Diskussion zu diesem Punkt im Juni erst der Anfang gewesen wäre und hierzu noch Fristen eingehalten werden müssen. „Es gibt gewisse Fristen wie die betroffenen Anwohner Einwände bringen können und die Schreiben werden nicht unter den Tisch fallen. Dann wird das nochmals im Gemeinderat behandelt und dann können gewisse Forderungen diskutiert werden.“ Martin Blum regte an: „Wenn wir etwas erreichen wollen, dann müssen wir dort ansetzen, wo bereits Schallschutz vorhanden ist. Es sind ja Schallschutzwände gebaut worden damals, allerdings hat man das auf der Basis der damaligen Zahlen konzipiert. Ich denke dort müssen wir ansetzen und in Erfahrung bringen, welche Verkehrsbelastung aktuell besteht. Wenn wir dann feststellen, das passt einfach nicht mehr, haben wir etwas in der Hand und können konkrete Forderungen stellen.“