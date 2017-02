Eggingen Egginger Füchse übernehmen Macht im Ort

Am frühen Schmutzigen Dunnstig war es mal wieder so weit: Die Narren zogen lautstark durchs Dorf. Anschließend war die Rathausbefreiung nur noch Formsache, da konnte auch das Verwaltungsteam, verkleidet als Gourmetköche, nichts mehr ändern.

*Bitte geben Sie den Gutscheincode DANKE2016 im dafür vorgesehenen Feld im Warenkorb an. Nachträglich kann der Gutschein leider nicht mehr verrechnet werden. Eine Barauszahlung ist nicht vorgesehen.

Eggingen (avk) "Keine Halle – oh Jammer, mir Füchse feiern trotzdem, das wird der Hammer" lautet in diesem Jahr das Fasnachtsmotto der Egginger Füchse. Und weil sie die Gemeindehalle nicht zur Verfügung haben, sind sie so quasi obdachlos. Doch das kann die Füchse nicht verdrießen, wie sich beim Sturm auf das Rathaus gezeigt hat.

Schon ganz früh am Morgen, nachdem die Füchse zusammen mit der Guggenmusik Mühlbach-Bazis das ganze Dorf mit viel Lärm und Radau geweckt haben, wurde das Rathaus gestürmt. Rathauschef Karlheinz Gantert war natürlich vorbereitet, obwohl der Egginger Lärm nicht ganz bis nach Lauchringen gedrungen war. In gereimter Form versuchte er wie nun schon seit 13 Jahren seine Amtsstube und das gesamte Rathaus zu verteidigen, doch es nützte alles nichts. Auch wenn die ganze Rathauscrew als Gourmetköche aufgetreten war und eigentlich eine ganz besonders schmackhafte Suppe kochen wollten, ließen sich die Narren nicht von ihrem Vorhaben abhalten. Sie machten sich recht breit und Narrenvater Rossi VI. erwägte sogar das Narrendomizil über die ganze Fasnachtszeit im Rathaus aufzuschlagen. Hatte doch der närrische Frühjahrssturm der vorletzen Nacht das beim Vereinsheim aufgestellte Zelt kurzerhand zu Kleinholz verarbeitet. Doch wie auch Bürgermeister Gantert feststellte: „Die Füchse sind ja bekanntlich schlau, sie suchen sich einfach einen neuen Bau“. Schließlich gab der Rathauschef nach und Narrenvater Rossi VI. erhielt den Rathausschlüssel. Nach einer Stärkung zogen die Narren dann weiter zur Grundschule um die Schüler, die schon sehnsüchtigst warteten zu befreien.

Bildergalerie im Internet: