Eggingen Egginger Füchse feiern auch ohne Gemeindehalle Fasnacht

Auftakt am Schmutzigen Donnerstag mit Schließung der Schulen und Ämter. Umzug von der Gemeindehalle zum Vereinsheim am Fasnachtsfreitag mit anschließender Kinderdisco

Eggingen (luk) Die Fasnacht in Eggingen wird in diesem Jahr etwas anders als gewohnt verlaufen. Nachdem das Kleggau-Narrentreffen gut abgelaufen war, gönnen sich die Egginger Füchse dennoch keine Erholungspause: Sie verkriechen sich nicht in ihren Fuchsbau, sie feiern Fasnacht. Nur nicht in der Gemeindehalle, denn die ist für ein ganzes Jahr wegen umfangreichen Sanierungsarbeiten gesperrt.

Unter dem Motto "keine Halle – oh Jammer, wir Füchse feiern trotzdem, des wird dä Hammer", wird es auch in Eggingen eine Fasnachtssaison geben. Zwar wird das gewohnte Fasnachtsprogramm etwas abgespeckt, doch keine Sorge, es ist für jeden etwas da.

Der Startschuss wird, wie gewohnt, am Schmutzigen Donnerstag, 22. Februar, früh morgens um sechs Uhr mit Böllerschüssen und kräftigen Radaumaschinen durch das Wutachtal hallen. Dann werden Rathaus, Schule und Kindergarten gestürmt.

Danach geht es zum Vereinsheim der Guggenmusik zum Gulaschsuppen essen. Dort wird auch der Narrenbaum – natürlich unter den Klängen der Guggenmusik – aufgestellt.

Am Freitag den 23. Februar wird es einen Umzug von der Gemeindehalle zum Vereinsheim geben, wo von 18 bis 21 Uhr die Kinderdisco stattfindet. Für die Erwachsenen gibt es im Zelt draussen Bewirtung und einen gemütlichen Ausklang. Am Samstag nach Fasnacht wird das Fasnachtsfeuer entzündet. Doch das ist für die Egginger Narren noch lange nicht alles, sie werden auch an Umzügen in Stühlingen und im Stuttgarter Raum teilnehmen.