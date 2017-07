Eggingen Egginger Forst bringt weniger Ertrag ein

Käferholz sorgte im Forstwirtschaftsjahr 2016 für Einbußen von rund 8000 Euro, die Nachfrage und der Preis bei Buchenstammholz war aber gut. Ein großes Problem sieht Revierleiter Jürgen Boller-Berger beim Eschentriebsterben.

Der Vollzug des Forstwirtschaftsjahres 2016 stand bei der jüngsten Gemeinderatsitzung auf der Tagesordnung. Revierleiter Jürgen Boller-Berger erläuterte dem Gremium die einzelnen Positionen und sprach im großen Ganzen von einem relativ normalen Jahr.

Laut Boller-Berger war sehr stark mit dem Käferholz zu kämpfen, das zum Teil noch aus dem Jahr 2015 stammte. Käferholz war auch die Ursache für die Mindereinnahmen. Vorgesehen waren Einnahmen in Höhe von 130 700 Euro, tatsächlich konnten nur 122 776 Euro erwirtschaftet werden. Diesen Einnahmen standen Gesamtausgaben in Höhe von 99 700 Euro gegenüber, diese beliefen sich jedoch auf 100 978 Euro.

Wie Boller-Berger festgehalten hatte, war der die Nachfrage und auch der Preis bei Buchenstammholz gut, jedoch der Brennholzmarkt lag auf relativ niedrigem Niveau. Insgesamt geschlagen wurden im Gemeindewald 2508 Festmeter, davon fallen 1034 Festmeter auf Kiefernholz, das vom Käfer befallen war. 395 Festmeter waren Schneebruch und 153 Festmeter Sturmholz. Planmäßig geschlagen wurden 2508 Festmeter.

Große Sorgen bereitet ihm das Eschentriebsterben, hier merkte Boller-Berger an, dass hier verstärkt auch auf Verkehrssicherheitspflicht gesetzt werden müsse, viele Eschen sind von Nekrose befallen und faulen vom Stamm her, wobei dies oftmals nicht gut sichtbar wäre, denn die Eschen treiben zwar aus, sind aber im Stamm faul. Auch Bestandspflege wurde im vergangenen Jahr wieder durchgeführt, so wurden 3900 Pflanzen gesetzt und 250 Pfisterpfähle oder Wuchshüllen für die Jungpflanzen angebracht. Für das Jahr 2017 ist eine Einschlagsmenge von 2350 Festmetern geplant und sollen 132 700 Euro Einnahmen erzielt werden. Dem Vorhaben stehen 102 700 Euro Ausgaben gegenüber.

Boller-Berger erklärte, dass einige Feld- und Waldwegeränder mit einer Maschine frei gemacht wurden, worauf Pirmin Bauknecht darauf hinwies, dass solche Maßnahmen besser mit den Landwirten abgesprochen werden sollten. Er finde es zwar gut, wenn Erde auf den Acker komme, doch wenn eine frische Aussaat aufgebracht wäre, sei dies nicht sehr vorteilhaft. Auch Martin Blum meinte, dass es bei Wiesengelände einen Absatz gäbe, der bei der Einfahrt in eine Wiese ungünstig sein könnte.