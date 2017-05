Eggingen Die Sieger beim Vorlesewettbewerb an der Grundschule Eggingen tragen auch fremde Texte gut vor

Die Sieger beim Vorlesewettbewerb an der Grundschule Eggingen tragen auch fremde Texte gut vor

Die Jury wählt beim Vorlesewettbewerb an der Grundschule Eggingen die Besten aus jeder der vier Klassenstufen aus.

23 Kinder aus den Grundschulen Eggingen, Wutöschingen, Horheim, Klettgau-Grießen, Stühlingen und Weizen waren zum Vorlesewettbewerb an der Grundschule Eggingen angetreten. Jedes musste eine Minute lang einen fremden Text lesen, wobei auf Zügigkeit, Betonung und Genauigkeit geachtet wurde. Dann las jedes aus einem eigenen Buch. Titel, wie „Rennfahrergeschichten“ oder "Die Schule der magischen Tiere" oder "Magisches Baumhaus Abenteuerland“, gehörten zu den Lektüren.

Die Jury aus Stefan Eckstein von den Grundschulen Stühlingen, Benedicta Maier aus Degernau, Sabine Eger von der Auwiesenschule Horheim, Mario Machnik aus Weizen, Veronika Marx aus Grießen und Lara Springer aus Eggingen machte es sich nicht leicht. In Klasse eins siegte Liliana Schelble aus Weizen vor Luis Vogelbacher aus Wutöschingen und Tobias Gleichauf aus Eggingen. In Klasse zwei schaffte es Elenor Bölle (Stühlingen) vor Julian Hagmann (Wutöschingen) und Emilia Begemann (Horheim). In Klasse drei siegte Vanessa Dohse (Wutöschingen) vor Jakob Benz (Eggingen) und Timo Gerspach (Grießen). Bei der vierten Klasse punktete Amelie Peter (Grießen) vor Elias Heinicke (Stühlingen) und Leonie Haas (Wutöschingen).