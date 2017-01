Eggingen Die Mühlbach-Bazis sind künftig als Kobolde unterwegs

Die Egginger Guggenmusik Mühlbach-Bazis hat bei einem gelungenen Saisonauftakt ihr neues Kostüm vorgestellt.

*Bitte geben Sie den Gutscheincode DANKE2016 im dafür vorgesehenen Feld im Warenkorb an. Nachträglich kann der Gutschein leider nicht mehr verrechnet werden. Eine Barauszahlung ist nicht vorgesehen.

Der Saisonauftakt für die Guggenmusik Mühlbach-Bazis in Eggingen ist gelungen. Als irische Kobolde werden die Egginger Guggis in der neuen Saison ihren Gästen und Fans einheizen. Dabei haben sie sich einiges einfallen lassen, um ihr neues Kostüm gebührend vorzustellen. Rund um das Vereinsheim war eine Festmeile eingerichtet. Gegen die Kälte halfen neben heißen Rhythmen der Guggenmusik Bügärumpler Bettmaringen auch ein Barzelt und Feuerkörbe, an denen sich zahlreiche Gäste aufhielten.