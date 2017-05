Eggingen Die Mühlbach-Bazis Eggingen meistern die Saison auch ohne Halle

Die Mühlbach-Bazis Eggingen blicken auf ein erfolgreiches Vereinsjahr zurück. Die Kostümvorstellung fand erstmals unter freiem Himmel statt, da die Gemeindehalle derzeit umgebaut wird.

Die Guggenmusik Mühlbach-Bazis wird in den nächsten Jahren von einem Frauenteam geleitet. Bei den Neuwahlen an der Hauptversammlung trat der Vorsitzende Marco Schönle nicht mehr an. Als Nachfolgerinnen wurden Lara Hinnenberger und Jasmin Büche als gleichberechtigte Vorsitzende in geheimer Wahl gewählt. Die bisherige Stellvertreterin Tina Schönle übernahm das Amt der Schriftführerin, das bisher Lara Hinnenberger innehatte. Schriftführer Ingmar Rudolph hatte die musikalischen und kameradschaftlichen Aktivitäten in seinem Bericht festgehalten. Rudolph hatte, wie es bei den Guggis üblich ist, wieder einiges in Form von Schnappschüssen an die Wand geworfen, was sehr zur Unterhaltung der Anwesenden beitrug.

Im vergangenen Jahr gab es viele Feste von Geburtstagsjubilaren, bei denen die Guggis für viel Stimmung gesorgt hatten. Ein Höhepunkt für die Guggenmusiker war die Vorstellung ihres neuen Kostüms, das erstmals nicht in der Gemeindehalle, sondern mit einem Open-Air-Event vor und im Vereinsheim am Kanal stattfand. Auch an das Traurige im Vereinsjahr erinnerte der Schriftführer, denn die Guggis mussten ihren ehemaligen Vorsitzenden Peter Müller zu Grabe tragen. Erfreuliches konnte Marco Schönle noch über den Probenbesuch berichten: Dieser liegt in diesem Jahr bei 76 Prozent, obwohl unter den Mitgliedern Schichtarbeiter und Mütter mit Kindern sind.

Die Fasnachtssaison ist auch ohne Gemeindehalle gut gelaufen, was auch der Kassenbericht von Veronika Ebi bestätigte. Sie schloss mit einem Plus ab. Die Leitung der Neuwahlen übernahm Bürgermeister Karlheinz Gantert. Er überbrachte auch die Grußworte der Gemeindeverwaltung. "Ich gratulierte euch zum gelungenen Kobold-Kostüm und auch für die ganz unkonventionelle "Obdachlosen-Party", die aufgrund der Sanierung der Egginger Gemeindehalle eigens für die Kostümvorstellung kreiert worden war." Gantert bedankte sich auch dafür, dass die Guggis für die anderen Vereine, die im Moment die Gemeindehalle nicht nutzen können, die Räume des Vereinsheims zur Verfügung gestellt haben.