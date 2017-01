vor 16 Minuten Rita Bauknecht Eggingen Die Landfrauen Eggingen freuen sich über eine Rekordspendensumme aus der Adventsfensteraktion

Bei der jüngsten Adventsfensteraktion in Eggingen kamen (nach dem Aufrunden der Landfrauen) 3000 Euro zusammen. Das Geld geht an das Pestalozzi Kinderdorf in Stockach und an die Kinderstation in Dubbo in Afrika.

