Eggingen Die Jugend steht im Mittelpunkt beim Konzert des Singkreises Eggingen

Das Adventskonzert bietet einen schönen Rahmen für zwei Anlässe: Der Grundschulchor Eggingen feiert zehnjähriges Bestehen und der Singkreis bedankt sich bei Ehrenamtlichen.

Ganz auf die Jugend gesetzt hatte der Singkreis bei seinem Adventskonzert in der Egginger Gemeindehalle. Vorweihnachtliche Liedstücke mit friedvollen Texten standen im Mittelpunkt und auch die Gastchöre hatten sich zum größten Teil darauf eingestellt. Der eigentliche Höhepunkt waren die jungen Säger des Chors der Grundschule Eggingen. Sie feierten bei diesem Anlass zudem ihr zehnjähriges Bestehen und die Fröhlichkeit in ihren Gesangsdarbietungen kam deutlich zum Ausdruck. Da wurden in der Weihnachtsbäckerei allerlei Köstlichkeiten gebacken, und sogar der liebe Gott gebeten, seine Engel zu schicken. Zum Schluss wurde noch eine Schneeballschlacht gemacht.

Chorleiterin Karin Brogle und Rektorin Birgit Malcha blickten auf die Anfangszeiten des jungen Chors zurück. Sie dankten den ehrenamtlichen Helfern wie Birgit Maier, Kerstin Spitz, Kerstin Kostenbader und Claudia Hinnenberger. Sie hatten für die Zuhörer gemeinsam mit den Kindern das vorweihnachtliche Lied vom Kalender mitgebracht, das zeigte, wie schnell die Zeit vergeht. Doch nicht nur die Sänger des Schulchors hatten an diesem Abend einen besonderen Einsatz, sondern es warteten noch einige Überraschungen für die Gäste.

Timo Brogle, der 13-jährige Sohn von Michael Brogle gab sein Debüt auf dem Flügel mit „Amelie“ und dem Stück „Night and Day“. Auch sein Cousin Jakob Brogle, der zwölfjährige Sohn von Markus Brogle war mit von der Partie. Er hatte zwischen den einzelnen Liedvorträgen die Gedichte „Das erste Licht", "Advent, das ist die stille Zeit", "Das Licht des Friedens" und "Weihnachtsreigen" vorbereitet und trug diese den Gästen vor.

Beim Liedgut der erwachsenen Sänger stand ebenso der Wunsch nach Frieden und Besinnlichkeit im Vordergrund. Der Singkreis eröffnete unter der Leitung von Karin Brogle das Konzert mit dem Stück „In den Frieden des Abends“ von M. Wittig. Die Weihnachtslieder von Udo Jürgens „Wünsche zur Weihnachtszeit“ sowie „Weihnachtszeit“ stimmten die Zuhörer in der voll besetzten Egginger Gemeindehalle auf die besinnliche Zeit ein. Die ansonsten kräftigen Männerstimmen des Gesangvereins Hohentengen klangen bei ihren Darbietungen unter der Leitung von Christian Seidel harmonisch auf die Titel abgestimmt.

Das „Sancta Maria“ von J. Schweizer reihte sich in die vorweihnachtlichen Beiträge mit ein, genauso wie die "Hymne an die Nacht" und die "Weihnachtsglocken". Die Sänger des Männerchors Lottstetten hatten unter der Leitung von Georg Boller keine ausgesprochenen Weihnachtslieder im Gepäck, sie brachten einen Vorgeschmack auf ihr Jahreskonzert im Januar 2017 mit. Natürlich gab sich das Publikum nicht mit den angekündigten Beiträgen zufrieden, von jedem Chor wurde mindestens eine Zugabe verlangt, die unter kräftigem Applaus gewährt wurden.