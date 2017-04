Eggingen Die Gemeindehalle Eggingen bekommt nun doch keine Fußbodenheizung

Fragen der Statik machen eine Umplanung bei der Gemeindehalle Eggingen mitten im Umbaubetrieb nötig. Bürgermeister Karlheinz Gantert schätzt das Risiko des Einbaus einer Fußbodenheizung für zu hoch ein. Der Gemeinderat schließt sich an.

Es wird doch keine Fußbodenheizung in der Gemeindehalle in Eggingen geben. Dies beschlossen die Gemeinderäte in ihrer jüngsten Sitzung. Bürgermeister Karlheinz Gantert hatte die Abbrucharbeiten am Estrich gestoppt und teilte den Gemeinderäten die Ursache mit. Der Hintergrund war, dass die beauftragte Firma mit den Abbrucharbeiten am Estrich mit Presslufthammer begonnen hatte und bereits eine Fläche von 50 Quadratmetern aufgespitzt hat.

Um diese Arbeiten jedoch schneller auszuführen, wurde eine Fräse bestellt. Dieses Gerät weist ein Gewicht von etwa drei Tonnen auf. So kamen einige Bedenken auf, ob eventuell die Duschen und Umkleidekabinen, die sich unterhalb des Hallenbodens befinden, in Mitleidenschaft gezogen werden. Die ausführende Firma verlangte eine Freigabe des Statikers, die auch für einige Bodenzonen erfolgte.

Doch das Risiko schien Bürgermeister Gantert zu hoch, zumal sich entlang der Wand ein Betonkanal für Lüftung und Versorgung befindet. Gantert betonte: "Es war mir ein zu großes Risiko. Fußbodenheizung wäre schön gewesen, jedoch nicht um jeden Preis." Die Gemeinderäte sahen dies ebenso. Gemeinderat Klaus Mayer äußerte die Ansicht: "Dann heizen wir halt weiter mit der Lüftung wie bisher." Bürgermeister Gantert führte an, dass das seit dem Hallenbau vor 38 Jahren in Betrieb befindliche Lüftungsgerät auf jeden Fall im Blick behalten werde. Den beiden vorliegenden Bauanträgen im Baugebiet Bergäcker III stimmten die Gemeinderäte nach kurzer Beratung zu. Ebenso beschlossen die Räte, als Vertreter des Finanzamts Harald Vetter aus Jestetten für den Gutachterausschuss bis zum 21. Juli zu bestellen.