Eggingen Die Arbeiten an der Gemeindehalle in Eggingen liegen momentan im Zeitplan

Die Arbeiten an der Gemeindehalle in Eggingen liegen momentan im Zeitplan

Die Sanierungsabschnitte II und II an der Gemeindehalle Eggingen schreiten derzeit planmäßig voran. Die Fertigstellung ist für Dezember 2017 in Planung.

Dass die Sanierung der Gemeindehalle Eggingen nicht nur für die Baufirmen, sondern auch für die Gemeinderäte viel Arbeit bedeutet, zeigt sich in den Gemeinderatssitzungen, in denen sie über Arbeitsvergaben und das weitere Vorgehen entscheiden müssen. Wie Bürgermeister Karlheinz Gantert auf Anfrage mitteilte, sind die Arbeiten voll im Zeitplan, obwohl es kleinere Verzögerungen gab, wie bei der Fußbodenheizung. Damit alles klappt, gibt es laut Gantert wöchentliche Baustellenbesprechungen. Fertigstellung soll im Dezember sein. Für die Bauabschnitte II und III, die derzeit laufen, sind 2,19 Millionen Euro veranschlagt.

Die Gemeindehalle in Eggingen besteht 2018 Jahr seit 40 Jahren. Am 29. September 1978 wurde die Mehrzweckhalle eingeweiht. Der Neubau im Jahr 1978 belief sich laut der von Hans Wolf Kaczmarczyk zusammengestellten Gemeindechronik auf 2 400 000 D-Mark. Was ursprünglich als Sporthalle für den Schulsport gedacht war, entwickelte sich zu einem Dorfmittelpunkt, denn an die Gemeindehalle sind die gemeindeeigenen Gebäudetrakte wie Rathaus, Feuerwehrgerätehaus und Schlachthaus angebaut. Ein weiterer Trakt ist der Pfarrsaal.

Wie wichtig diese Mehrzweckhalle für die Einwohner ist, zeigte sich schon bald nach der Einweihung und Eröffnung. Nicht nur die Schüler der Egginger Schule nutzten die Sportmöglichkeiten, sondern auch die Vereine für ihre Veranstaltungen. Wie wichtig der Treffpunkt ist, wird momentan besonders deutlich, denn seit 6. Januar 2017 laufen die seit Langem vorbereiteten Sanierungsarbeiten des zweiten und dritten Bauabschnitts. Dafür wurde die Gemeindehalle für alle Veranstaltungen – auch den Schulsport – für ein ganzes Jahr gesperrt.

Bereits im ersten Bauabschnitt waren das Dach und die Außenfassade energetisch saniert und ein Raum über dem Treppenhaus zusätzlich aufgebaut worden, was der Außenansicht der Gemeindehalle einen moderneren Anblick verliehen hat. Die energetische Sanierung hatte auch den Einbau von neuen Fensterfassaden beinhaltet und über dem Bühnenraum wurde ein großes Fenster neu eingesetzt. Nicht zuletzt wurde das Treppenhaus nach außen verlegt und in der weit leuchtenden Farbe Orange gestaltet. Auch das Gemeindewappen ziert die Ansicht des Gebäudes. Die Kosten beliefen sich auf 1,1 Millionen Euro.

Der zweite und dritte Bauabschnitt beinhaltet den Abriss des Stuhllagers, des Sportgerätelagers und der Hallenküche sowie auch die Toilettenanlagen. Diese sind bereits als erste Gewerke durchgeführt worden. Wieder aufgebaut, jedoch deutlich vergrößert, sind momentan die Dachabdichtungsarbeiten im Gange und im Innenraum werden derzeit Sanitärinstallationen an der Hallenküche und den Toilettenanlagen ausgeführt. Auch die Elektroarbeiten und der Innenputz stehen derzeit an.