Eggingen Der Vortrag "Kann der islamistische Terrorismus (noch) erfolgreich bekämpft werden?" von Klaus Danner stößt auf großes Interesse

Der ehemalige Polizeichef Klaus Danner referiert bei einer CDU-Veranstaltung über die Möglichkeiten der Bekämpfung des islamistischen Terrorismus'.

Der Vortrag von Klaus Danner mit dem Titel "Kann der islamistische Terrorismus (noch) erfolgreich bekämpft werden?" war ein Thema, das vielen Bürgern auf den Nägeln brannte. Dass gerade dieser Titel den Organisatoren des Abends, dem CDU-Ortsverband Eggingen unter der Leitung von Christof Benz, ein so volles Haus bescherte, damit hatte im Vorfeld niemand gerechnet.

Auch Referent Klaus Danner, ehemaliger Polizeichef im Landkreis Waldshut, war überaus überrascht über die Teilnahme von den vielen CDU-Mitgliedern, aber auch von überraschend vielen Nichtmitgliedern aus der Region sowie dem Raum Jestetten und Stühlingen. Obwohl dieser Vortrag, wie der Vorsitzende des CDU-Ortsverbands Eggingen betonte, keinesfalls als Wahlkampfabend gedacht war, äußerte sich die Freude darüber, dass überraschend Bundestagskandidat Felix Schreiner zu dem Vortrag erschien, mit kräftigem Applaus.

Die Ausführungen von Klaus Danner wurden dann bei dem knapp eineinhalbstündigen Vortrag mit viel Aufmerksamkeit verfolgt und bei genannten Zahlen, wie etwa 160 000 Anschläge in 40 Jahren, kam bei den Zuhörern schon etwas Erstaunen auf. Der Inhalt des Vortrags barg genug Stoff für die anschließende Diskussion, bei der sich auch herausstellte, dass es in Eggingen durchaus Bürger gibt, die sich mit diesen Themen auseinandergesetzt haben und mit ihren eigenen Gedanken, teilweise auch unterstützt durch verschiedene Medien, bei der Flüchtlingsproblematik Ursachen sehen.

Die Ansicht einer Zuhörerin, dass ihrer Meinung nach Abhilfe in der Flüchtlingskrise nur durch stärkere Kontrollen der Grenzen möglich wäre, trat dabei auch zutage. Beim Thema Pressefreiheit schaltete sich Landtagsabgeordneter Felix Schreiner, der sich bis dahin zurückgehalten und das Feld ganz dem Referenten überlassen hatte, jedoch ein. Aus den Reihen der Anwesenden wurde die Pressefreiheit angezweifelt. Ein Zuhörer stellte die Behauptung in den Raum, man dürfe in Deutschland längst nicht alles sagen, was man wolle. Schreiner zeigte mit seinen Ausführungen, dass die Pressefreiheit zu den grundlegenden Freiheiten in der Demokratie zähle.

Referent Klaus Danner stellte als Fazit seines Vortrags fest: "Wir brauchen einen starken Verfassungsschutz und Nachrichtendienst und auch die Unterstützung der Bürger. Wenn Sie durch irgendwelche Erkenntnisse einen Verdacht haben, dann rufen Sie bei der Polizei an", forderte Danner die Zuhörer schließlich auf.