Eggingen Der Tennisclub Eggingen blickt positiv in die Zukunft

Der Tennisclub Eggingen möchte in diesem Jahr neue Mitglieder gewinnen und die bestehenden fester an sich binden. Dafür sollen die Pflichtarbeitsstunden reduziert werden.

Die Hauptversammlung des Tennisclubs Eggingen leitete die Vorsitzende Sandra Bercher. Ihr Jahresbericht enthielt durchweg Positives und stellte die Aktivitäten detailliert dar. In diesem Jahr steht insbesondere die Mitgliedergewinnung und Erhaltung im Vordergrund. Dies soll auch durch eine Reduzierung der Pflichtarbeitsstunden, etwa bei der Bewirtung des Vereinsheims, erreicht werden, schreibt der Verein in einer Pressemitteilung.

Die Tennissaison wurde im April mit einem Brunch eröffnet. Es folgte die Ausrichtung von Turnieren, überwiegend im Jugendbereich, wie Kids Cup, Mini Turnier, Tennis and more Cup, Hochrhein Cup, sowie Wilde Mann Cup. Zudem gab es ein Jugend-Camp und der Tennisport wurde im Fez integriert. Guten Anklang fanden das Sommerfest und ein Jassturnier, aus dem Christoph Benz als Sieger hervorging.

Im Sportbereich blickte der TC Eggingen auf ein erfolgreiches Jahr zurück. Es wurde wieder ein großes Mannschaftsaufgebot in vielen Spielstärken ins Rennen geschickt, wobei dem ersten Herrenteam der Aufstieg in die zweite Bezirksliga gelang. Zudem gelang den Herren 40 in Kooperation mit dem TC Lauchringen der Aufstieg in die Oberliga. Für die jüngere Generation wurde auf der Anlage des TC Eggingen ein Spielplatz unter großem Arbeitseinsatz der Mitglieder erstellt. Wie aus den Zahlen von Kassierer Marcus Fehrenbacher hervorgeht, ist der Verein finanziell gut aufgestellt. Auch in diesem Jahr werden schwarze Zahlen erwartet. Dem Bericht des Kassierers folgten die Ausführungen des Jugendleiters, Sportwarts, Schriftführers und der Kassenprüfer.

Die Teilwahlen des Vorstands wurden durch den Egginger Bürgermeister Karlheinz Gantert geleitet. Wiedergewählt wurden der stellvertretende Vorsitzende Uwe Heinicke und Markus Fehrenbacher (Kassierer), neu gewählt wurden Andreas Schmidt (Jugendwart) und Thomas Rogge (Kassenprüfer). Von seinem Posten als Jugendwart wurde Robin Matt verabschiedet. Er bleibt dem Vorstandsteam jedoch noch als Beisitzer erhalten.