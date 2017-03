Eggingen Der Singkreis Eggingen plant Auftritte mit dem Schulchor der Grundschule Eggingen und dem Sängerbund Stühlingen

Der Singkreis Eggingen arbeitet für seine Konzerte mit dem Schulchor der Grundschule Eggingen und dem Sängerbund Stühlingen zusammen. Die ehrenamtlich Engagierten erhalten Lob und Dank.

Die Sänger des Singkreises Eggingen blickten wieder einmal auf ein aktives Vereinsjahr zurück. Vorsitzender Josef Brogle hielt die Erinnerungen bei der Hauptversammlung wach und stellte fest: "Es ist nicht selbstverständlich, dass ein Chor drei Konzerte im Jahr gestaltet: Frühlingskonzert, Konzert im Advent und im Wechsel Kirchenkonzert und internationales Chortreffen. Viele Vereine proben für ein Konzert im Jahr, manche sogar im zweijährigen Turnus." Zu den Konzerten in Eggingen kamen jedoch noch Auftritte in Hasel und in Lottstetten bei der Serenade dazu. Dies alles erfordert großen Probenfleiß und der Vorsitzende Josef Brogle bedankte sich bei den Sängern dafür.

Ein besonders großes Plus für den Singkreis ist die Kooperation mit dem Schulchor der Grundschule Eggingen. Wie motiviert die jungen Sänger sind, zeigte sich bei den Konzerten in der Gemeindehalle und auch beim Kirchenkonzert gezeigt. Wie gut die Harmonie im Singkreis ist, dafür sprechen die fünf Neuaufnahmen, besonders aber die Rückkehrer, die einige Zeit pausiert hatten. Erfreulich ist auch, dass zwei ehemalige Schulchorsänger jetzt bei den Erwachsenen dabei sind. Brogle betonte: "Ein solcher Übergang gelingt nur ganz selten."

Chorleiterin Karin Brogle berichtete von der ehrenamtlichen Arbeit mit dem Schulchor. Sie merkte an, dass das Musical "Fridolin im Zirkus" nicht nur den Zuhörern großen Spaß gemacht hat, sondern die Kinder auch eine große Freude gehabt hatten, wenn sie zu den musikalischen Beiträgen auch kleine Einlagen präsentieren konnten. Weil dies alles nicht ohne Hilfe vonstatten gehen kann, richtete Karin Brogle Dankesworte an Claudia Hinnenberger, die wie sie betonte, für sie eine unersetzliche Hilfe sei, der Grundschulchor der momentan aus 37 Kindern besteht, sei allein nicht zu schaffen. Auch die Mithilfe bei den Konzerten durch das Ehepaar Kostenbader, das die Betreuung der Kinder übernommen hat, sei für die Chorleiterin äußerst beruhigend. Auch hier bedankte sie sich.

Das nächste Konzert für den Singkreis und den Schulchor steht am Samstag, 1. April, an, auch da werden die jungen Sänger wieder ein Musical präsentieren, in diesem Jahr sogar in fünf Sprachen (Englisch, Italienisch, Französisch, Türkisch, Deutsch und Schweizerdeutsch). Das Konzert wird in der Klosterschüer stattfinden und ist bereits vollständig ausverkauft.

Der Vorsitzende Josef Brogle blickte auch in die Zukunft. So werden die Sänger am 21. Mai in Rechberg singen und am 10. Dezember gibt es das Konzert im Advent gemeinsam mit dem Sängerbund Stühlingen. Das internationale Chortreffen wurde aufgrund der Hallensanierung auf das Jahr 2018 verschoben. Im kommenden Jahr feiert der Singkreis sein 40-jähriges Bestehen. Hierzu könnte sich die Chorleiterin einen Frauenchor mit befreundeten Frauen vorstellen, einige Vorbereitungen laufen bereits.