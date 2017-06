Eggingen Der SPD-Ortsverein Unteres Wutachtal diskutiert aktuelle Probleme

Der SPD-Ortsverein Unteres Wutachtal bespricht Themen wie Ärztemangel auf dem Land, Flüchtlingsintegration und Breitbandversorgung.

Zu einer lebhaften und intensiven Diskussionsrunde entwickelte sich die Hauptversammlung des SPD-Ortsvereins Unteres Wutachtal. Erstmals fand sie in Eggingen statt, als Gastredner war dazu Bürgermeister Karlheinz Gantert eingeladen. Er war es auch, der mit den aktuellen Themen aus seiner Gemeinde die Diskussionspunkte lieferte. Diese ähneln allerdings stark jenen in Wutöschingen, wie Gemeinderat Alexander Sitter aus Wutöschingen feststellte.

Die große Parteipolitik blieb weitgehend außen vor und die kleine Runde, die nur aus fünf aktiven Mitgliedern des Ortsvereins bestand, widmete sich hauptsächlich den kommunalen Themen wie Ärztemangel, Flüchtlingsintegration, Breitbandversorgung und dem Damoklesschwert, das über vielen Gemeinden hängt: eine neue Gemeindereform. Dieser Gemeindereform, die momentan zwar kein aktuelles Problem ist, doch von einigen Politikern schon hin und wieder angesprochen wurde, sagten die Anwesenden vorsorglich schon einmal den Kampf an. Darin waren sich alle einig. In der Gerüchteküche kursierende Zahlen von 10 000 oder 15 000 Einwohnern pro Gemeinde werfen Fragen auf. Befürchtet wird beispielsweise, dass der Zusammenhalt in einer solchen Großgemeinde schwindet. Beim Thema Ärztemangel wurden die verschiedenen Zugeständnisse diskutiert, welche einzelne Gemeinden bereit sind zu machen, um neue Mediziner zu gewinnen.

Der Rückblick des Vorsitzenden Mirko Maier fiel relativ kurz aus. Er berichtete von einer gelungenen Aktion mit den Jusos, die beim Penny-Markt in Wutöschingen durchgeführt worden war, wobei Kunden befragt wurden, was ihnen in Wutöschingen gefällt. Eine solche Aktion soll auch in diesem Jahr wieder stattfinden, und Bürgermeister Gantert schlug vor, dies eventuell in Eggingen zu machen.

Mirko Maier berichtete auch kurz über die Stimmen in den allgemeinen Umfragen, in denen die Partei gegenüber dem vergangenen Jahr wieder etwas mehr Sympathien gewonnen habe. Auch konnte er zu dem momentanen Mitgliederstand von 18 zwei Neumitglieder vermelden. Zum Wahlkampf teilte Maier mit, dass dieser im Kreisverband gut organisiert sei.