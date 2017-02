Eggingen Der Radsportverein Eggingen gibt sein Vereins-Aus nach 105 Jahren bekannt

Überraschung im Gemeinderat: Der RSV Eggingen will sich zum Jahresende auflösen. Das Vereinsvermögen soll für eine Rutsche beim Naturbadesee verwendet werden.

Eggingen – Eine Abordnung des Radsportvereins Eggingen unter der Leitung der stellvertretenden Vorsitzenden Elke Waldkircher, von Kassierer Heiner Albicker, Johannes Waldkircher und Peter Beil, war im Gemeinderat erschienen und kündigte die Auflösung des Vereins voraussichtlich zum Ende des Jahres 2017 an. Die Mitgliederversammlung hatte dies beschlossen, nachdem seit dem Jahr 2000 die Vereinsaktivitäten ruhen und offenbar kein Interesse besteht, dies zu ändern.

Doch das war noch nicht alles, was die Gemeinderäte überraschte: Die Vorstandsmitglieder hatten sich Gedanken darüber gemacht, was mit dem verbleibenden Vereinsvermögen – immerhin stattliche 18 500 Euro – geschehen soll. Laut Mitgliederbeschluss soll mit diesem Geld eine Rutschbahn im Naturbadesee angelegt werden. Hier hoffe man auf Unterstützung durch die Gemeinde. So könnte der Badesee nach Meinung der RSV-Verantwortlichen attraktiver gemacht werden.

Bürgermeister Karlheinz Gantert und auch Gemeinderat Holger Albicker hakten bei den Radsportlern nach, ob das Geld auch eventuell für den neuen Spielplatz verwendet werden könnte. Die anwesenden RSV-Mitglieder beharrten jedoch auf ihrem Vorschlag. Bürgermeister Karlheinz Gantert versprach, die bereits im Rathaus vorliegenden Unterlagen für eine solche Rutschbahn, die schon von den Gemeinderäten in früheren Jahren ins Auge gefasst worden war, herauszusuchen und dann wieder auf den Vorstand zu zugehen.

Der Radsportverein Frischauf Eggingen war 1912 gegründet worden, musste jedoch infolge des Ersten Weltkriegs seine Aktivitäten einstellen. 1921 waren wieder 30 Aktive zu verzeichnen. Auch während des Zweiten Weltkriegs kam das Vereinsleben zum Stillstand, und erst ab 1951 gab es wieder Aktivitäten. Die Mitglieder fuhren mit ihren festlich geschmückten Rädern zu Radsportfesten und nahmen an Korso- Wettkämpfen teil. Auch in Eggingen wurden Radsportfeste ausgerichtet. Eine große Tradition des Radsportvereins war auch das alljährliche Theater an Dreikönig.