Eggingen Der Musikverein Eggingen bietet ein Kirchenkonzert zum Muttertag

Von Gospel bis Filmmusik reicht das Programm des Musikvereins Eggingen beim Kirchenkonzert. Das Thema Freiheit zieht sich als roter Faden durch das Programm.

Weil die Gemeindehalle in Eggingen nicht für Veranstaltungen genutzt werden kann, haben die Musiker des Musikvereins Eggingen unter der Leitung von Bernd Keller einen Weg zu finden, den Freunden der konzertanten Musik ein Konzert zu präsentieren. Sie boten nun ein Kirchenkonzert als Abschluss des Muttertags. Dabei ging es jedoch nicht nur um sakrale Musik, sondern die Musiker boten eine große Bandbreite konzertanter Musikstücke, die vor allem einen gemeinsamen Hintergedanken aufwiesen.

Wie ein roter Faden zog der Begriff „Freiheit“ sich durch die dargebotenen Titel. Angefangen von den "Spiritual Moments", gefolgt von der "Forrest Gump Suite", die an den bekannten Film erinnerte, bis hin zu "Gospel John", in dessen Stück die amerikanischen Sklaven von ihrer Freiheit meist nur singen konnten. Für diese Art Musik lieferte die wunderbare Akustik in der Kirche St. Gallus Eggingen mit ihrem Deckengewölbe eine festliche Atmosphäre.

Schade war, dass die Plätze in der Kirche nur etwas mehr als bis zur Hälfte besetzt waren. Doch die anwesenden Besucher konnten das Konzert genießen und forderten gleich zweimal Zugaben von den Musikern, die auch gewährt wurde. Vorsitzender Andreas Würtenberger bedankte sich besonders bei Pfarrer Hans Jürgen Allgaier, der für das Anliegen der Musiker ein offenes Ohr hatte und natürlich auch bei diesem Konzert anwesend war.