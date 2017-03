Eggingen Der Gemeinderat absolviert lange Beratungen über die Sanierung der Gemeindehalle

Eine knappe Mehrheit im Gemeinderat spricht sich für eine Fußbodenheizung in der Gemeindehalle aus. Aufträge für mehrere Gewerke werden vergeben.

Eine wahre Marathonsitzung absolvierten die Gemeinderatsmitglieder aus Eggingen bei ihrer jüngsten Sitzung. Dabei gab es eine knappe Mehrheit für den Einbau einer Fußbodenheizung im Zuge der Gemeindehallensanierung. Um 18 Uhr waren sie beim Vor-Ort-Termin, um sich in der Halle einen Überblick über die dortigen Sanierungsarbeiten zu verschaffen. Um 19 Uhr begann der öffentliche Teil der Sitzung, dem um 22.30 Uhr noch ein nichtöffentlicher Teil folgte.

Mit dabei waren Architekt Harald Jäger, Diplom-Ingenieur Sven Behringer aus Todtnau und Diplom-Ingenieur Michael Durst von PLB Durst aus Löffingen. Bei der Hallensanierung standen Arbeitsvergaben für die Gewerke Sanitär, Heizung und Elektro an. Den Zuschlag für die Sanitärarbeiten erhielt die Firma Schönle aus Eggingen für 152 072 Euro. Die Arbeiten beinhalten eine zusätzliche WC-Anlage im Bühnenbereich, die Vergrößerung der WC-Anlage in der Halle, zusätzliche Abwasser-, Wasser und Warmwasserleitungen für die neue Küche im Pfarrsaal sowie zwei Dyson-Handtrockner. Bei Letzteren gab es eine Diskussion darüber, ob die herkömmliche Art der Handtrocknung mit Papierhandtüchern nicht hygienischer wäre.

Für die Heizungsarbeiten waren im Zuge einer beschränkten Ausschreibung sechs Fachfirmen angeschrieben worden; eingereicht wurde aber nur ein Angebot: Die Firma Schönle aus Eggingen erhielt daher den Zuschlag für 72 039 Euro. Für die Elektroarbeiten lagen drei Angebote vor, das günstigste war von der Firma Auer aus Waldshut mit 95 318 Euro eingereicht worden, das auch den Zuschlag erhielt. Laut Architekt Jäger wird die Beleuchtung in vier bis sechs Wochen ausgeschrieben. Es müsse noch geklärt werden, wie hoch der Stromanschlusswert für die Gemeindehalle ist.

Eine größere Diskussion entstand über den Einbau einer Fußbodenheizung. Bisher wurde die Halle über die Belüftungsanlage mittels Warmluft-Einblasung von der Bühne her beheizt und am hinteren Ende der Halle kurz über dem Fußboden wieder abgesaugt. Auch war bisher geplant, am bestehenden Hallenboden lediglich den PVC-Belag zu entfernen und zu erneuern sowie den vorhandenen Holzschwingboden zu belassen und eventuell beschädigte Stellen auszubessern.

Nach Besichtigung anderer Gemeindehallen hatten einige Gemeinderäte im Hinblick auf Energieeinsparung für eine Fußbodenheizung plädiert, andere waren wegen der Mehrkosten dagegen. Gemeinderat Klaus Mayer betonte: „Ich denke, das wäre schon die bessere Lösung. Zu einem späteren Zeitpunkt, so in zehn Jahren, wäre das nicht mehr machbar. “ Pirmin Bauknecht konterte: „Wir haben einen so guten Verbund-Estrich drin, der hält nochmal 40 Jahre, und die bisherige Heizung hat auch funktioniert.“ Roland Güntert merkte an: „Ich bin für Fußbodenheizung. Energie kostet immer mehr, und wir sollten Energie sparen. Der Gaspreis bleibt nicht so weit unten.“ Schließlich waren vier Gemeinderäte für die Fußbodenheizung, drei dagegen und zwei enthielten sich. Kleinere Diskussionen ergaben sich noch bei den vorgesehenen Wand- und Bodenbelägen, die Architekt Jäger vorstellte.