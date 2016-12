Eggingen Das Weihnachtsmusical in Eggingen präsentiert eine doppelte Erzählung

Die jungen Darsteller des Weihnachtsmusicals der evangelischen Kirchengemeinde Wutachtal verbinden die Weihnachtsgeschichte mit einer aktuellen Rahmenhandlung. Eine Jugendliche stellt darin den Sinn des Festes infrage.

Die passende Einleitung zur Weihnachtsstimmung boten die jungen Darsteller des Weihnachtsmusicals der evangelischen Kirchengemeinde Wutachtal in der Egginger Gemeindehalle. Wie stark die Handlung des Musicals die Zuschauer in ihren Bann gezogen hatte, zeigte der lang anhaltende Applaus jeweils am Ende der Vorstellungen.

Bereits im vergangenen Jahr hatte ein Weihnachtsmusical dieser Art stattgefunden, der Erfolg wurde in diesem Jahr sogar noch übertroffen. Rund 1000 Zuschauer waren zu den drei Vorstellungen am 23. und 24. Dezember in die Egginger Gemeindehalle gekommen. Schon die Dekoration im Eingangsbereich und dann auch in der Halle selbst ließen weihnachtliche Stimmung aufkommen. Das Weihnachtsmusical „Lisas Weihnachtsfreude“ ließ auf reichliche Geschenke zu Weihnachten für Lisa hoffen, doch der Inhalt des Musicals regte viele zum Nachdenken an.

Die Hauptprotagonistin Lisa, gespielt von Johanna Weißenberger, war eine desinteressierte Jugendliche, für die grade die Weihnachtszeit nur Stress bedeutet. Stress in der Schule, Stress zu Hause, besonders mit der Mutter, gespielt von Beate Umrath, die natürlich wie in einer normalen Familie vor Heiligabend noch alles erledigt haben möchte. Dabei taucht für Lisa unweigerlich die Frage auf: "Warum feiern wir eigentlich Weihnachten?" Weiteren Stoff erhält diese Frage durch Lisas Weg zum Weihnachtsmarkt, der, geschickt in Szene gesetzt, zwischen die Reihen der Zuschauer führt. Dort begegnet Lisa einem betrunkenen Weihnachtsmann, gespielt von Noah Silberhorn.

Auch der Trubel auf dem Weihnachtsmarkt, bei dem viele Verkäufer ihre Waren anbieten und auch um Spenden gebettelt wird, geht Lisa auf die Nerven. Ein Weihnachtsgeschenk für ihre Eltern findet sie zwar nicht, doch sie findet immerhin einen Adventskalender, den sie dann mit nach Haus nimmt. Erst in der Nacht, als sie erschöpft einschläft, erscheint ihr die Fee „Weihnachtsfreude“, gespielt von Nathalya Gonzales. Sie zeigt anhand des Adventskalenders die Weihnachtsgeschichte.

Dabei wurden gleichzeitig zwei Geschichten auf der Bühne dargestellt: die Geschichte des Musicals und die Weihnachtsgeschichte, was das Musical zu einem besonderen Erlebnis machte. Die Höhepunkte der Darstellungen waren natürlich die Soloeinlagen der Hauptdarsteller und der Chorsänger. Insgesamt waren 60 Akteure am Erfolg dieses Weihnachtsmusicals beteiligt, der jüngste Darsteller war sogar erst acht Jahre alt. Die begeisterten Zuschauer sparten nicht mit Applaus.