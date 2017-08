Eggingen Beim Preisjass des Narrenvereins Eggingen wetteifern Kartenspieler um den Sieg

Der Preisjass des Narrenvereins Eggingen erfreut sich großer Beliebtheit. Auch ein Urlauber-Paar aus den Niederlanden nimmt daran teil.

Was früher bei der Landbevölkerung fast das einzige Feierabendvergnügen war, das Jassen, war lange Zeit überhaupt nicht mehr in Mode. Hauptsächlich in Gasthäusern wurde früher mit Karten gespielt, mit dem Hintergrund, den Umsatz der Wirte anzukurbeln. Vor vier Jahren haben in Eggingen die Aktiven des Narrenvereins dieses Freizeitvergnügen wieder aufgenommen und sogar einen Preisjass ausgelobt. Dies war ein voller Erfolg und in diesem Jahr fand dieses Ereignis nun schon zum dritten Mal statt.

Doch dabei sitzen die Jasser zuerst nicht in der Guten Stube, sondern es wird unter freiem Himmel gejasst. Wie sehr und wie gut diese Idee ankommt, zeigt die Tatsache, dass die Teilnehmer von weit her kommen. Bis hinauf nach Gottmadingen war der Preisjass bekannt und sogar ein niederländisches Ehepaar, Liesbeth und Wouter Izeboud aus Zeeland, die ihre Ferien auf dem Campingplatz in Stühlingen verbringen, waren als Teilnehmer dabei. Die Beiden hatten den Badesee in Eggingen genutzt und den Flyer des Narrenvereins gesehen und spontan beschlossen, wir machen da mit. Unter den Siegern waren sie aber nicht, den Hauptpreis, einen Rundflug, sahnte Monika Pittelkow mit 3206 Punkten ab. Zweiter wurde Jan Waldkircher mit 3205 Punkten und auf dem dritten Platz landete Conny Hotz mit 3174 Punkten. Doch alle Mitspielenden Teilnehmer, insgesamt 32, erhielten einen Preis. Dies hatten viele Sponsoren aus Eggingen möglich gemacht. Narrenvater Rossi VI. zeigte sich sehr erfreut darüber, dass diese Idee so gut angekommen war.