Eggingen Bei der Bauernolympiade der Feuerwehr Eggingen gab es spannende und lustige Spiele

Viel Spaß gab es bei der Bauernolympiade der Feuerwehr Eggingen für Gäste und Teilnehmer geichermaßen.

Zehn Mannschaften lieferten sich bei der Egginger Bauernolympiade spannende und lustige Spiele, sehr zur Freude der vielen Zuschauer. Wenn es eine olympische Disziplin gäbe, die kreative und lustige Spiele beinhalte würde, dann würden die Egginger Feuerwehrkameraden sicher bei der Siegerehrung auf einem Platz auf dem berühmten Treppchen stehen. Bei dieser Bauernolympiade, die nach fünf Jahren wieder einmal stattfinden konnte, hatten die Kameraden besonders auf das Thema Holz gesetzt. Dies zeigte sich schon darin, dass für die einzelnen olympischen Disziplinen viel Holz verwendet wurde. Raffiniert ausgeklügelt, konnten die einzelnen Utensilien für die Spiele jeweils mehrfach verwendet werden.

Angetreten waren zehn Mannschaften mit je vier sportlichen Kämpfern, wobei der Sportverein Eggingen gleich drei und der Musikverein Eggingen zwei Mannschaften stellte. Vertreten waren auch der Singkreis, die Guggenmusik, der Narrenverein und der Ski-und Wanderclub. Die Feuerwehrkameraden waren bestens vorbereitet und jede Mannschaft hatte einen eigenen Schiedsrichter zugeteilt bekommen und das Ganze wurde vom Chefschiedsrichter Philipp Büche mit Argusaugen überwacht. So konnte keiner schummeln.

Geschicklichkeit und viel Kraft forderte schon die erste Disziplin, der Schieb- und Roll-Lauf mit Europaletten. Eine Europalette musste auf Holzrollen ins Ziel gerollt werden. Die Krux dabei war, dass die Palette nicht getragen, sondern gerollt werden musste und dazu musste ein Tablett mit vier randvollen Gläsern mittransportiert werden. Die gleichen Paletten wurden dann beim nächsten Spiel als Begrenzung genutzt, bei dem es darum ging, kleine Holzstücke in vier verschieden große Autoreifen zu werfen. Bei jedem Treffer gab es Punkte, doch die waren nicht sehr üppig.

Mit einem kleinen Eimer Wasser aus dem Mauchenbach in eine Schubkarre schöpfen und dann das Ganze über eine Palette und einen Holzpfahl zu einem weiteren Eimer zu schaffen, war bei der nächsten Disziplin zu bewerkstelligen und forderte einiges an Geschick. Alle sechs Disziplinen hatten ihre Besonderheiten und die zahlreichen Zuschauer feuerten ihre Mannschaften an. Dies kam sicher auch durch das herrliche Sommerwetter, das rechtzeitig zu dieser Veranstaltung aufgezogen war.

Der Freitag und auch der Samstag hatten den Feuerwehrkameraden viel Wasser von oben beschert, was die Gäste jedoch nicht abgehalten hatte, beim Handwerkervesper und auch beim Unterhaltungsabend dabei zu sein. Bei der Siegerehrung gab es dann auch viele Jubelrufe, Sieger wurde die zweite Gruppe des SV Eggingen vor der ersten Gruppe des SV Eggingen und der dritte Platz ging an den Ski- und Wanderclub. Blieb noch die Antwort auf die Preisfrage, wie lange der Holzhäcksler benötigt, die Menge von 5,2 Festmetern Holz zu häckseln. Über alle drei Tage konnten Schätzungen abgegeben werden und dabei kamen gleich vier Personen als Sieger heraus. Es waren Markus Gehrmann, die Freiwillige Feuerwehr Obermettingen, Reinhold Kromer aus Bonndorf und Robert Gantert. Die Maschine benötigte 5,1 Minuten, dann war der gesamte Holzstapel in kleine Stückchen geschreddert.