Eggingen B 314 im Blick: Gemeinderat Eggingen fordert Lärmschutz durch Tempolimit zu verschärfen

Die Aufstellung eines vereinfachten Lärmaktionsplans sorgt in der jüngsten Gemeinderatssitzung für Diskussion. Vor allem die Betroffenheitsanalyse von 2012 steht in der Kritik, da sie den Verkehrslärm in der Egginger Bahnhofstraße/L 158 nicht berücksichtigt habe. Der Gemeinderat fordert, dass das bestehende 80er-Tempolimit auf der B 314 im Bereich der Einmündung Eggingen verschärft wird.

Eggingen - Die Aufstellung eines vereinfachten Lärmaktionsplanes für den Bereich der B 314 auf Egginger Gemarkung sorgte in der jüngsten Gemeinderatssitzung für Debatten. Hauptamtsleiterin Susanne Kaemmer legte eine sogenannte Betroffenheitsanalyse vor, aus der hervorging, dass im Jahr 2012 die Lärmpegel in verschiedenen Stärken gemessen und analysiert worden waren. Demnach geben die Meßergebnisse der Gemeinde keine Handhabe zur Forderung nach weiteren Lärmschutzmaßnahmen.

In Eggingen, das von der B 314 als Umgehungsstraße tangiert wird, sind demnach tagsüber im Pegelbereich zwischen 55 und 60 dBA insgesamt 119 Personen, im Bereich von 60 bis 65 dBA 36 Personen und im Bereich von 65 bis 70 dBA sechs Personen betroffen. Nachts sind es im Pegelbereich von 50 bis 55 dBA 56 Personen und bei 55 bis 60 dBA 21 Personen.

Gemeinderat Roland Güntert geriet in diesem Zusammenhang in Rage: „Die Werte aus dem Jahr 2012 sind eine Lachnummer, denn das Verkehrsaufkommen hat sich in den letzten fünf Jahren sehr stark erhöht. Dabei werde jedoch der Verkehrslärm in der Egginger Bahnhofstraße/L 158 in keiner Weise berücksichtigt. Diese Landstraße läuft durch Eggingen am Bahnhof entlang fast parallel zur Bundesstraße und ist inzwischen zu einer sehr stark befahrenen Querverbindung Richtung Schwarzwald, sprich der B 315 bei Bonndorf oder sogar B 31 geworden. Hinzu komme der Pendlerverkehr von der B 314 nach Mettingen, Mauchen und Bonndorf.

Gemeinderat Holger Albicker merkte an: „Vom Grundsatz her ist dieser Lärmschutz eigentlich nicht Sache der Gemeinden. Bevor wir jetzt festlegen, dass hier entsprechende Maßnahmen kommen, sollten wir erst mal bei den Motorradfahrern anfangen. Ich kann mir jedoch keinesfalls vorstellen, dass wir an der Straße etwas machen dürfen“. Hauptamtsleiterin Susanne Kaemmer hielt fest, dass Eggingen eine Umfahrung bekommen habe und dabei auch Lärmschutzwände und entsprechendes Gebüsch angebracht worden sind. Gemeinderat Holger Albicker stellte jedoch den Antrag, dass das bestehende 80er-Tempolimit auf der B 314 im Bereich der Einmündung Eggingen verschärft wird. Dem schloss sich das Gremium an.