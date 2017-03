Eggingen Altes Egginger Messbuch kehrt zurück

Das kunstvoll verzierte Werk wurde um 1913 vom Heimatforscher Ferdinand Hasenfratz aus der eingefallenen Hagenkirchlein gerettet. Seine Enkelin Anita Dietscher-Hasenfratz hütet das Stück danach viele Jahre.

*Bitte geben Sie den Gutscheincode DANKE2016 im dafür vorgesehenen Feld im Warenkorb an. Nachträglich kann der Gutschein leider nicht mehr verrechnet werden. Eine Barauszahlung ist nicht vorgesehen.

Eggingen (hg) Ein gut gehüteter Schatz kehrt wieder in seinen Heimatort zurück. Es handelt sich um ein mittelalterliches Messbuch, welches nach dem Zusammensturz der alten Egginger Kapelle zu Beginn des 20. Jahrhunderts aus dem Schutt geborgen wurde und sich seit dem im Besitz der Egginger Familie Hasenfratz befand.

Der frühere Ratsschreiber und Heimatforscher Ferdinand Hasenfratz (1858 bis 1943) hatte damals das in lateinischer Schrift und mit besonderen Malereien verzierte Buch, von Wasser durchweicht, gefunden und mitgenommen, denn er war sich sicher, dass es sich um ein wertvolles Buch handelt. Ferdinand Hasenfratz war der Großvater von Anita Dietscher-Hasenfratz aus Waldshut, die in Eggingen aufgewachsen ist und das Messbuch in dritter Generation sorgsam gehütet hat.

In endlosen Stunden hat die Seniorin Seite für Seite des Buches gebügelt und anschließend mit Gewichten beschwert, damit es wieder einigermaßen glatt wurde. Jetzt ist das große und dicke Messbuch wieder schön anzuschauen und lesbar, mit Freuden nahm Pfarrer Hans-Jürgen Allgeier aus Eggingen den Schatz entgegen, um es wieder an seinen alten Ort zurück zu bringen.

Im April 1913 wurde die alte Kapelle, die auch "Hagenkirchlein" genannt wurde aufgrund von Baufälligkeit abgebrochen. Diese Kapelle stand am selben Standort wie die anschließend im Jahr 1921/23 errichtete neue Kapelle auf der Helle, die der heiligen Apolonia geweiht wurde. Das Hagenkirchlein war rund 500 Jahre alt und schließlich in sich zusammengebrochen. Das Messbuch, welches von Ferdinand Hasenfratz aus den Trümmern der alten Kapelle gerettet wurde, ist ein Zeugnis aus jemer Zeit und somit ein wertvolles Stück Kirchengeschichte der Gemeinde Eggingen.

"Ich habe dieses Buch von meinem Großvater wie ein Schatz gehütet und nun mit viel Herzblut in unzähligen Stunden wieder so restauriert, dass es der Nachwelt von Nutzen sein kann", sagte Anita Dietsche-Hasenfratz.