Eggingen 2017 ist in Eggingen das Jahr der großen Investitionen

Der Gemeinderat Eggingen bewilligt den Haushalt 2017. Für die Sanierung der Gemeindehalle sind darin 1 847 000 Euro vorgesehen.

Das Haushaltsjahr 2017 wird für die Gemeinde Eggingen ein Jahr mit großen Investitionen. Die Gemeinderäte verabschiedeten in ihrer ersten Sitzung des Jahres 2017 den Haushalt mit einem Gesamtvolumen von 6 264 022 Euro. Der größte Brocken dabei ist die Sanierung der Gemeindehalle im zweiten und dritten Bauabschnitt mit vorgesehenen Baukosten in Höhe von 1 847 000 Euro. Bereits in der Sitzung im Dezember hatten die Gemeinderäte über den Haushalt beraten und einige Änderungen am Entwurf vorgesehen.

Zur jetzigen Sitzung hatte Rechnungsamtsleiterin Renate Baumgartner diese Änderungen in das umfangreiche Zahlenwerk eingearbeitet und legte nun den geänderten Etat vor. Weitere Investitions-Posten im Haushaltplan sind die Anschaffungen eines Lastwagens, eines Rotationslasers, einer Akku-Säbelsäge und einer Akku-Schlagbohrmaschine sowie eines Rasentraktors für den Gemeindebauhof, wofür ein Betrag von 113 300 Euro eingestellt wurde.

Angeregt worden war in der Dezember-Sitzung eine Sondertilgung von Krediten in Höhe von 40 000 Euro. Für die Sanierung der Gemeindehalle ist eine Entnahme aus den Rücklagen in Höhe von 1l248 265 Euro nötig. Eine Kreditaufnahme ist nicht vorgesehen. Vonseiten der Gemeinderäte gab es keine Einwände zum überarbeiteten Zahlenwerk und der Haushalt wurde einstimmig verabschiedet.



Haushalt 2017