vor 3 Stunden Manfred Dinort Dogern Zukunft des Dogerner Rathauses steht fest

Was aus dem Dogerner Rathaus werden soll, steht nun in groben Zügen fest: Der Gemeinderat votierte mehrheitlich für einen Neubau. Ein Abriss des alten Gebäudes verbietet sich aus Gründen des Denkmalschutzes. Was aus dem alten Bau werden soll, und welche Neubau-Variante umgesetzt wird, soll noch entschieden werden.