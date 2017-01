Donaueschingen Wolfgang Karrer kündigt Rückzug von Donaueschinger SPD-Vorsitz an

Wolfgang Karrer kündigt Rückzug von Donaueschinger SPD-Vorsitz an

Traditionell gibt es zu Beginn des neuen politischen Jahres beim SPD-Ortsverein die Winterfeier mit dem Blick auf das Kommende. Am gestrigen Sonntagnachmittag war es im Gasthaus "Ochsen" wieder so weit, als Wolfgang Karrer ein ganze Reihe von Genossinnen und Genossen, darunter den Kreisvorsitzenden und SPD- Bundestagskandidaten Jens Löw begrüßte.

Den großen politischen Rückblick behielt sich Karrer für die kommende Mitgliederversammlung im Februar oder März vor. Er freute sich, dass gerade angesichts der äußerst schwierigen innen- wie außenpolitischen Lage und angesichts der schweren Bundestagswahl im Herbst 2017 man im Ortsverein ein hoffnungsvolles Zeichen setzen kann, indem gleich drei alte SPD-Kämpen für ihre 40. Parteijubiläum von Wolfgang Karrer und Jens Löw geehrt werden konnten: Hans-Günter Buller, SPD-Stadtrat bis 2016, weiterhin Ortsvorsteher und Ortschaftsrat in Grüningen; Ulla Fleischmann-Frese, ehemalige Kassiererin und Beirätin im SPD-Ortsverein sowie Kandidatin bei Kommunalwahlen; Heinz Herzog als eine Art "Mister Awo" (seit 41 Jahren Awo-Ortsvorsitzender, seit zehn Jahren Awo-Kreisvorsitzender, seit 20 Jahren Aufsichtsratsvorsitzender bei der Baugenossenschaft und auch mehrmals SPD-Kandidat bei Kommunalwahlen).

Da gibt es eine sehr sinnvolle Verbindung zur Ankündigung von Wolfgang Karrer, dass er bei der nächsten Mitgliederversammlung im Frühjahr nicht mehr als Ortsvereinsvorsitzender kandidieren werde. Nach mehrjähriger Tätigkeit an der Spitze des SPD-Ortsvereins will er einen Generationswechsel einleiten, der nach seinen Worten neue Ideen und Vorgehensweisen auch in die örtliche Parteiarbeit bringen kann.

Mit Jens Reinbolz, dem bisherigen Vize-Vorsitzenden, steht ein Mann bereit, der schon bisher sehr aktiv im Ortsverein an vorderster Stelle mitwirkt. In diesem Zusammenhang erfuhren die Mitglieder auch wichtige Informationen über die Regiogruppe H3 im SPD-Kreisverband von Jens Löw, Heike Algie und Markus Schütz. Hier werde über die Ortsvereinsgrenzen hinaus politische Basisarbeit betrieben, Geschichtliches der SPD angesprochen und lokale und regionale Themen wie im November der Pflegenotstand behandelt. Am Freitag, 27. Januar, heißt es im Gewölbekeller „SPD schaut hin" mit dem unterhaltsamen und informativen Theaterstück um das Problem der Demenz "Dementieren zwecklos".