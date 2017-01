Dogern Wiischmöckcherzunft bereit für Narrentreffen

Zum Großereignis in Dogern am 4. und Februar werden 66 Zünfte mit 2500 Häs- und Maskenträgern erwartet. Plaketten sind bereits erhältlich.

Dogern (lid) In vollem Gange sind in Dogern die Vorbereitungen für das große Narrentreffen, das die Wiischmöckcherzunft am 4. und 5. Februar veranstaltet. Erwartetet werden 66 Zünfte mit rund 2500 Häs- und Maskenträgern sowie zahlreiche Guggenmusiken aus dem süddeutschen Raum und aus der benachbarten Schweiz. In diesem Zusammenhang bittet die Zunft die Bevölkerung um das närrische Schmücken ihrer Häuser, besonders entlang des Umzugweges und im Bereich der Gemeindehalle.

Für den Umzug am Sonntagnachmittag werden noch jede Menge "Täfelebuben und -mädchen" gesucht. Interessenten melden sich bei Christa Basler, Telefon 07751/14 14. Eine "fürstliche" Entlohnung ist selbstverständlich. Da die Gestaltung des Umzugs mit seinem farbenprächtigen Spektakel und des gesamten Treffens überhaupt mit hohen Kosten verbunden ist, werden Plaketten verkauft. Solche sind bereits im Vorverkauf bei den Geschäften Zweirad Martin und Schuhhaus Fricker zum Preis von drei Euro erhältlich.