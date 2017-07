Dogern Verwirrungen um Erbschaft: Theaterverein Dogern trifft Geschmack des Publikums

Der Theaterverein Dogern trifft mit der Aufführung "Das Haus von Montevideo" den Geschmack des Publikums. Die Besucher sind begeistert von der Professionalität der Laienschauspieler.

Dogern – Zur Eröffnung des Dogerner Sommertheaters hatte der Wettergott die Akteure auf der Bühne mit gutem Wetter belohnt und den 120 Zuschauern einen lauen Sommerabend vor historischer Kulisse im Hof vom Gasthaus „Hirschen“ beschert. Unter die Besucher hatte sich auch die bis zum letzten Jahr für die Aufführungen vom „Dogermer Kom(mödle) zuständige Regisseurin Christa Kapfer gemischt.

Erfahrene Laienspieler, die wie der Hauptdarsteller Michael Kreutzpointer von Beginn an dabei sind, begeisterten ebenso wie viele Neulinge die Zuschauer. Jenny Lohrer für die Regie und das Bühnenbild zuständig, hatte mit einem großen Team alles bestens im Griff. Mit steigender Spannung hauchten die von ihr für die Rollen prädestinierten Darsteller dem von Curt Goetz geschriebenen Film- und Theaterklassiker „Das Haus in Montevideo“ Leben ein. In Hochdeutsch gesprochen sorgte der aus ihrer Heimatsprache stammende Akzent der Einzelnen zusätzlich für lebendige Unterhaltung.

Beeindruckt von den schauspielerischen Talenten versicherte ein jährlich nach Dogern kommender Besucher: „Die Qualität der Laiendarsteller grenzt schon an Professionalität“. Ihn hatte einmal mehr auch die Improvisationsfreudigkeit beeindruckt, mit der das Geschehen auf der Bühne aktualisiert wurde. Neben den bei allen Vorstellungen auftretenden Personen teilen sich 30 Kinder aus den Kulturama-Jugend- und Kinderchören unter der Leitung von Annette Sperling abwechselnd die Rollen des 11-köpfigen Nachwuchses von Marianne (Rita Dühmke) und ihrem Ehemann Professor Traugott Nägler (Michael Kreutzpointner).

Dieser hatte einst seine erst siebzehnjährige schwangere Schwester aus der Familie verstoßen. Die Botschaft des Pastors (Klaus Reuther), die zwischenzeitlich Verstorbene wäre zu Reichtum gekommen und habe seiner Tochter Atlanta (Stefanie Ruhnke) eine Erbschaft überlassen, sorgte bei dem als Moralapostel bekannten Vater zunächst für Misstrauen. Mit dem Besuch vom Haus in Montevideo stieg aber auch seine Schlitzohrigkeit, deren Wirkung nur durch spezielle Zufälle überboten wurde.

Weitere Aufführungen sind von Dienstag, 25. Juli, bis Samstag, 29. Juli, jeweils um 20 Uhr. Bei schlechter Witterung wird in der Hirschenscheune gespielt. Ob die Aufführungen drinnen oder im Hof stattfinden ist unter Telefon 07751/897 38 03 zu erfahren.