Dogern Verfahrensfehler im Gemeinderat Dogern

Aufgrund eines Verfahrensfehlers im Gemeinderat ist eine erneute Beratung über die Dogener Einigungsstraße erforderlich.

Dogern (lid) Nur teilweise erschlossen ist die Dogerner Einungsstraße, die nördlich der Bahnlinie liegt. Um ein Bauvorhaben zu ermöglichen, sind nachträgliche Erschließungsmaßnahmen auf einer Länge von circa 115 Metern erforderlich. Die Kosten bezifferte Planer Ralf Mühlhaupt in der Sitzung des Gemeinderates auf rund 260 000 Euro. Zur Straßenführung legte der Planer zwei Varianten, Nord oder Süd, vor. Einstimmig verständigte sich das Gremium auf eine südliche Linienführung. Eine intensive Aussprache entspann sich zur Straßenbreite, zur Diskussion standen 4,10 Meter oder 3,55 Meter. Bei der Abstimmung über den Vorschlag von Bürgermeister Matthias Guthknecht auf 4,10 Meter ergab sich, bei einer Enthaltung, eine Pattsituation, was einer Ablehnung gleichkommt. Die 3,55 Meter galten automatisch als angenommen. Die Gemeindeordnung sieht für einen solchen Fall jedoch vor, dass auch über 3,55 Meter abgestimmt werden muss. Dies erfolgte nicht und gilt als Verfahrensfehler. Ein Hinweis der Hauptamtsleiterin Monika Berthold blieb ungehört, und in der nächsten Sitzung wird dieser Tagesordnungspunkt erneut auf den Tisch kommen.