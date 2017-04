Dogern Unbekannte vergreifen sich an Grablichtern

Blumenkübel wurden in Dogern in der Hauptstraße umgeworfen, Pflanzkübel auf die Fahrbahn gestellt. Die Polizei hofft auf Hinweise zu den Tätern.

Auf Zeugenhinweise hofft die Polizei zu mehreren Sachbeschädigungen, die in der Nacht zum Sonntag, 23. April, zwischen etwa 2.15 Uhr und 7 Uhr, in der Hauptstraße in Dogern begangen wurden. Unbekannte hatten dort Blumenkübel umgeworfen, Pflanzgefäße an die Fahrbahn gestellt sowie Grablichter des Friedhofs auf dem Gehweg verteilt. Hinweise bitte an das Polizeirevier Waldshut-Tiengen, Telefon 07751/831 60.