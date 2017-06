Dogern Um den Kirchenneubau in den 1760er Jahren gab es zwei Meinungsverschiedenheiten

Nicht alles verläuft reibungslos bei den Arbeiten zum Neubau der Pfarrkirche in Dogern in den 1760er Jahren. So gab es zunächst Streit über den Standort und dann darüber, wer die Zeche für die weltliche Feier nach der Einweihung zahlen sollte.

Mit viel Optimismus begannen die Dogerner in den 60er Jahren des 18. Jahrhunderts mit den Planungen zur Errichtung einer neuen Pfarrkirche. Doch nicht alles verlief reibungslos, wie ein Blick in die Kirchenakten zeigt.

Ein erster Streit entbrannte über die Frage, ob der Kirchenbau überhaupt notwendig sei, und wenn ja, wo gebaut werden sollte. Besonders der Rheinwirt Johannes Strittmatter und der Hirschenwirt Johann Tröndle gerieten mächtig aneinander, wobei wirtschaftliche Interessen im doppelten Wortsinn im Spiele waren. Ersterer sprach sich für eine Erneuerung und Erweiterung der Kirche am Rhein aus, wohl weil er bei einem Neubau im Dorf den Verlust der Kundschaft nach den sonntäglichen Gottesdiensten befürchten musste. Sein Konkurrent hingegen hoffte, von genau dieser Kundschaft künftig profitieren zu können. Dass der für Kirchenbauangelegenheiten zuständige Dekan Anton Tröndle (Murg) ein Bruder des Hirschenwirts war, verlieh der Sache eine zusätzliche Brisanz.

Weitere Diskussionen kamen auf, als das Kloster St. Blasien als Patronatsherr im Dezember 1765 darauf bestand, den Turm in Holz auszuführen, wohingegen die Gemeinde einen solchen aus Stein bevorzugte. „Ein hölzerner Turm ist feuergefährlich und kann nicht so gebaut werden, dass er nicht wackelt“, schrieb Pfarrer Johannes Josef Danzer an den Abt und bat eindringlich um eine steinerne Bauweise. Auf diese Weise könne dieser die Gemüter der Bauern einnehmen und deren Herzen für sich gewinnen, lautete seine Begründung.

Die offizielle Weihe des neuen Gotteshauses nahm am 19. Juli 1775 der Konstanzer Weibischof August Johann Nepomuk von Hornstein vor. Die Freude über das gelungene Werk zog naturgemäß eine weltliche Feier nach sich. Lange Gesichter gab es allerdings, als der Hirschenwirt, bei dem das Fest stattfand, eine Rechnung über mehrere Hundert Gulden präsentierte. Für die Begleichung zeigte sich niemand zuständig. Die Gemeinde vertrat den Standpunkt, dass dies Sache des Zehntherrn, also des Klosters St. Blasien, sei. Unterstützung erhielt sie vom Waldvogt, der verlauten ließ: „Ohne Weihe ist dies nur ein Haus und keine Kirche.“ Auch Redmann Conrad Ebner meldete sich zu Wort: „Die Gemeinde hat den Bauplatz gestellt und überdies viel an den Baukosten getragen, was bei der bekannten Armut der Leute sehr hart angekommen ist. St. Blasien zieht jedes Jahr 1200 Taler am Zehnten in der Pfarrei Dogern ein und hat außer den Kirchbaukosten seit bald 100 Jahren nichts davon hergeben müssen.“

Alle Argumente prallten vom Kloster ab: „Die hohen Kirchweihkosten sind durch das kräftige Mitzechen der Gemeindevorsteher, der Kirchenpfleger und anderer Gemeindeleute auf mehrere Hundert Gulden getrieben worden, und es ist unbillig, wenn der Zehntherr dies bezahlen soll.“ Der Streit zog sich fast ein Jahrzehnt hin und landete schließlich bei der vorderösterreichischen Regierung in Freiburg. Wie kaum anders zu erwarten, bestimmte diese 1785, dass Gemeinde und Pfarrgemeinde die Zeche zu bezahlen haben.