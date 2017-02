Dogern Übermütige Fasnachtsfiguren nehmen am Umzug durch Dogern teil

Der traditionelle Fasnachtsumzug in Dogern sorgt für ein närrisches Spektakel auf Dogerns Straßen. Beim traditionellen Umzug laufen zahlreiche fantasievoll kostümierte Gruppen aus dem Ort mit.

Seit Jahren einer der Höhepunkte der Dogerner Dorffasnacht ist der Umzug am Fasnachtssonntag. Auch in diesem Jahr war eine stattliche Narrenschar unterwegs und beiderseits der Straßen verfolgte eine nicht minder fröhlich aufgelegte Zuschauerschar das närrische Spektakel.

In Anlehnung an das diesjährige Fasnachtsmotto „In Dogere firet mer wie verruckcht, hüt gömmer in die Siebz’ger z’ruck“ präsentierten die Familien Glück, Fricker, Trefzer, Mutter und Miehm auf einem Wagen die Hitparade der damaligen Jahre – und die Interpreten hatten sie auch gleich mitgebracht. Eine große Aufmerksamkeit fanden Karin Kuster und Margret Rendschmidt bei Ihrer Aufklärungskampagne à la Doktor Sommer in der "Bravo" der 70er-Jahre.

Die Glückwünsche zum 65-jährigen Bestehen der Wiischmöckcherzunft überbrachte der Turnverein, der mit 41 großen und kleinen Pumuckeln vertreten war. „Die 70er Jahre sollen's sein, da war der Pumuckl noch ganz klein. Der Turnverein jedoch ist ganz groß und feiert mit euch ganz famos“, hieß es auf einem mitgeführten Plakat. Nicht fehlen durfte die unverwüstliche Ingrid Mücke als Meister Eder.

Ein fester Bestandteil des Dogerner Umzugs sind seit Jahren die Oberdörfler. In diesem Jahr traten sie als allerlei Schabernack treibende Hexen in Erscheinung. Abhilfe bei durstigen Zuschauern schufen die DPSG-Pfadfinder mit einem Getränkewagen, und alle Blicke auf sich lenkte eine Gruppe prächtig kostümierter Mexikaner. Nicht fehlen durften natürlich die Wiischmöckcher und die Wiidüfel selbst. Für das richtige Marschtempo sorgten, aus vollen Backen blasend, der Musikverein Dogern und die Guggenmusik Gassenputzer aus Andernach. Der Zug endete auf dem Platz vor der Gemeindehalle, wo sich die Teilnehmer bei fetzigen Musikklängen zur Polonaise formierten.