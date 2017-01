Sammelnd und singend zogen die Sternsinger durch Dogern.

Vier Sternsingergruppen zogen in Dogern am Dreikönigstag unter dem Jahresmotto "Segen bringen, Segen sein – Gemeinsam für Gottes Schöpfung" durch das Dorf und erbaten singend und betend eine Gabe für hungernde Kinder in Kenia und weltweit.