Dogern Sportverein Dogern freut sich auf neuen Kunstrasenplatz

Trotz sportlichem Tieflug im Vorjahr blickt der Sportverein optimistisch nach vorne. Verein hofft auch durch Juniorenabteilung auf bessere sportliche Zukunft und freut sich auf den neuen Kunstrasenplatz.

Dogern (lid) Trotz derzeit schlechter sportlicher Ausgangslage – Abstieg der Aktivmannschaft im vergangenen Sommer von der Kreisklasse A in die Kreisklasse B und aktuell letzter Tabellenplatz – blickt der Sportverein Dogern optimistisch in das neue Vereinsjahr. Dies wurde bei der Hauptversammlung am Freitag im Vereinsheim deutlich. Die Aufbruchstimmung gründet zur Hauptsache auf der Tatsache, dass der Verein schon in Kürze einen neuen Kunstrasenplatz erhält. Zudem, so der Vorsitzende Heinz Plaue in seinem Rückblick, habe der sportliche Tiefflug der Stimmung in der Mannschaft nicht geschadet. Für die Rückrunde kündigte er an, dass Salva Iapello die Mannschaft als Trainer alleine betreue. Seinem bisherigen Partner Daniel Schupp dankte er für dessen Engagement.

Die Hoffnung auf eine bessere Zukunft nährt auch die Juniorenabteilung, die knapp 100 Kinder und Jugendliche betreut. Die Altersgruppen von den Bambinis bis zu den B-Junioren nehmen als eigenständige Teams am Spielbetrieb teil, vier A-Junioren sind Gastspieler beim VfB Waldshut. Der Dank der Jugendleiterin Christa Basler galt den Trainern Hoxha Gazmen, Salva Iapello, Klaus Plogmann, Moritz Gliesmann, Michael Hoffmann, Volker Ebi, Daniel Montag, Moritz Rupp, Tim Dubreuil, Björn Mainda, Lucas Mutter, Torwarttrainer Manuel Elis und allen Betreuern. Ein Lob sprachen die beiden Kassenprüfer Thomas Völk und Helmut Sikora der Rechnerin Nicole Plaue Ludwig aus. "500 Belege sind Ausdruck für eine ebenso intensive wie akribische Arbeit", so Völk. Aus der Sanierung des Clubheimdachs belasten den Verein derzeit noch Schulden in Höhe von rund 12 000 Euro. Einen zügigen Verlauf nahmen die anstehenden Wahlen, die unter der Leitung von Bürgermeister Matthias Guthknecht standen.

Eine einstimmige Wiederwahl erfuhren der stellvertretende Vorsitzende Fabian Prause, Rechnerin Nicole Plaue-Ludwig sowie Beisitzer Heiko Kaiser. Eine Ehrung gab es für mehrere langjährige Mitglieder: Klaus Retzlaff (40 Jahre), Heinz Denz, Klaus Schlageter (50 Jahre) und Emil Mücke (60 Jahre). Nicht anwesend waren Franz Brödlin (25 Jahre), Ralf Rüd (40 Jahre), Roland Küpfer, Peter Müller (50 Jahre), Josef Brunner und Horst Sirch (60 Jahre). Urkunden und Präsente waren der sichtbare Ausdruck für die Ehrung.