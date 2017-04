Dogern Silke Basler ist neue Kassiererin beim Förderverein der Grundschule Dogern

Der Förderverein der Grundschule Dogern hat eine neue Rechnerin: Silke Basler tritt die Nachfolge von Ulrike Fahrni an.

Mit einer neuen Rechnerin geht der Förderverein der Grundschule Dogern in die beiden nächsten Vereinsjahre. Bei der Hauptversammlung trat Silke Basler die Nachfolge von Ulrike Fahrni an, die das Amt seit der Vereinsgründung im Jahre 2013 innehatte und nun mit Blumen verabschiedet wurde. Erneut das Vertrauen der versammelten Mitglieder erhielten die Vorsitzende Carmen Tröndle und Beisitzer Alfred Lins. Als Vertreterin des Lehrerkollegiums und des Gesamtelternbeirates ergänzen Inge Spitznagel und Marilen Vögtle das Vorstandsgremium.

In ihrem Rückblick erinnerte Carmen Tröndle an eine Vielzahl von Aktivitäten, unter anderem an den Kurs Trau dich was, an einen Töpferkurs, an ein Tischfußballturnier im Rahmen des Dogerner Kindersommers und an eine Gestaltung des lebendigen Adventskalenders. Ihr Dank ging in Richtung des Turnvereins für die Bereitstellung einer Tischtennisplatte und an den Sportverein für ein Tischfußballgerät und nicht zuletzt an die DPSG-Pfadfinder, die für hölzerne Sitzflächen auf den Betonbänken im Ruhebereich des Schulhofs gesorgt hatten.

Von einem leichten Plus in der Jahresabrechnung berichtete die scheidende Rechnerin Ulrike Fahrni. Deren sachliche Richtigkeit stellte Heinz Jockers fest, der zusammen mit Michael Welte die Kasse geprüft hatte.

In ihrer Vorschau für das laufende Vereinsjahr kündigte die Vorsitzende Carmen Tröndle Kurse in den Bereichen filzen, töpfern und Bearbeitung von Speckstein an. Vorgesehen sind ferner die Teilnahme am lebendigen Adventskalender und am Weihnachtsmarkt. Mit einem Lob wartete Bürgermeister Matthias Guthknecht auf. „Eure Aktivitäten“, sagte er, „machen die Dogerner Grundschule um einiges lebendiger und attraktiver.“

wurde im Jahr 2013 gegründet und zählt 25 Mitglieder. Vereinszweck ist die Unterstützung der Bildungs- und Erziehungsarbeit der Schule. Vorsitzende ist Carmen Tröndle, Kontakt unter Telefon 07751/70 00 00 oder per E-Mail ( foerderverein@schule-dogern.de ).