Dogern Schwerverletzte bei Kollision

Bei der Kollision mit einem Lkw ist am Dienstagnachmittag eine Autofahrerin an der Kreuzung beim Gewerbegebiet Schnöt schwer verletzt worden.

Die 54-Jahrige fuhr bei grüner Ampelphase vom Gewerbegebiet auf die B 34 in Richtung Albbruck. Ein aus Richtung Waldshut kommender Lkw mit Anhänger bremste zu spät, überfuhr bei Rot die Ampel und kollidiert mit dem abbiegenden Renault. Der Rettungsdienst brachte die schwer verletzte Frau ins Krankenhaus. Auch der Lkw-Fahrer wurde zur Untersuchung ins Spital gebracht, er sei jedoch unverletzt geblieben, so die Polizeiangaben. An den Fahrzeugen sei Schaden in Höhe von jeweils 5000 Euro entstanden. Die Feuerwehr Dogern war mit zwei Fahrzeugen und sieben Einsatzkräften zur technischen Hilfeleistung vor Ort, um ausgelaufene Betriebsstoffe abzubinden.